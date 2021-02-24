TESK’ten ‘yapılandırma taksitleri ertelensin’ çağrısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerden ekonomik olarak etkilenen sektörlerin kamuya olan borçlarının ertelenmesi amacıyla getirilen yapılandırma kanununda ilk taksit ödemelerinin şubat ayı sonunda yapılması gerektiğini hatırlattı.

Pandeminin etkisinin hala devam etmesi nedeniyle yüzbinlerce esnafın henüz iş yapamaz halde olduğunu ifade eden Palandöken, “Yüzbinlerce esnafın iş yeri ya tamamen kapalı ya da açık olmasına rağmen iş yapamaz halde. Bunların neredeyse tamamı yapılandırma kanununa başvurarak birikmiş borçlarını yeniden yapılandırdı.

Ancak, bu kanundan yararlanabilmek için ilk iki taksitin zamanında ve tam olarak yatırılması gerekiyor. Hala iş yeri kapalı olan esnaf bu borcu nasıl ödeyecek? Örneğin bir okul kantini veya okul servis aracı işletmecisi son bir yıldır daha bir kuruş gelir elde etmemişken hangi parayla vergi borçlarını ödesin?

Bu nedenle yapılandırma borç ödemelerinin normalleşme takvimi de dikkate alınmak suretiyle en az 6 ay daha ertelenmesi gerekiyor. Aksi halde yüzbinlerce esnafın yapılandırması bozulacak ve bu borçlar hiç ödenemez bir hale dönüşecek. Devlet de alacağını alamayacak” diye konuştu.

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“KANUN DEĞİŞİKLİĞİ GEREKİYOR”

Yapılandırma kanununda ödemelerin ertelenebilmesi için kanunda bir değişiklik yapılması gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Süre ertelemesi için mecburen kanunda değişiklik yapılması gerekiyor. Kanunda değişiklik yapılırsa matrah artırımı da kanuna eklenmeli.

Çünkü pandemi döneminde iş yeri kapalı olan esnafın satılamayan stokları çürüdü gitti ama defter kaydında hala stok olarak görünüyor. Stok kaydında gözüküp de gerçekte olmayan stoklar ileride büyük sorunlara yol açacak.

Esnaf bir yandan borçlarını kapatma derdindeyken bir yandan da tutmayan hesaplardan doğacak vergi cezaları ile karşı karşıya kalacak. Bunun için de matrah artırımı ve stok affı düzenlemelerinin kanuna eklenmesinde büyük fayda var” ifadelerini kullandı.