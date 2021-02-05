1.2 milyon esnafa katmerli borç erteleme

Pandemi nedeniyle dükkanlarını kapatmak zorunda kalan esnaf ve sanatkarın banka borçlarına üçüncü kez erteleme geldi. Borç erteleme hakkından, kredi borcu 70 milyar lirayı bulan 1 milyon 200 bine yakın esnaf yararlanacak.

1 MİLYARLIK TAKSİDE ERTELEME

Yeni kararla 12-13 milyar liraya ulaşan taksitler 30 Haziran 2021'den sonraki aylara devredecek. Erteleme kararı geriye dönük de uygulanacak. Bu sayede, 1 milyar lirayı aşan taksitlerini vadesinde ödeyemediği için bankaların takibine düşen 200 bin esnaf icradan kurtulacak. Borçları ertelenen esnaf yeni kredi alabilecek. Ancak ertelenen tüm taksitlerin faizleri işlemeye devam edeceği ve sonraki ayların taksitlerine ekleneceği için esnafın borcu katmerlenerek artacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, esnafın 31 Aralık 2020 tarihi ve öncesinde ödenemeyen ancak tasfiye edilecek alacaklar listesine girmeyen borçları ile 1 Ocak-30 Haziran 2021 tarihleri arasında ödenmesi gereken taksitleri sonraki ayların taksitlerine eşit miktarda eklenecek. Ertelenen taksitlerin faizi ise işlemeye devam edecek.

İŞÇİ ÇIKARMAK YASAK

Kredisi ertelenen esnaftan, 30 Haziran'a kadar çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan sayısında azalma olduğu belirlenen esnaf temerrüt faizine maruz bırakılacak.

DAHA YÜKSEK TAKSİT ÖDEYECEKLER

Düşük faizli uzun vadeli esnaf kredileri ağırlıklı olarak 4-5 yıl vadeli kredilerden oluşuyor. 48 ila 60 aya yayılan kredilerin 12 aydan daha uzun süreyi bulan taksitleri ödenemediği için bu taksitler geri kalan aylara faiziyle birlikte eklenecek. Önümüzdeki temmuz ayından itibaren taksit tutarlarının çok daha yüksek olmasına yol açacak bu ertelemeler nedeniyle esnaf gelecek dönemlerde yüksek taksit ödemeleriyle karşı karşıya kalacak.