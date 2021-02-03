TMSF iki iktisadi ve ticari bütünlüğü satışa çıkardı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan iki ayrı ilandan ilkine göre, Eterpark Endüstri Ürünleri AŞ’ye ait ve 180 milyon muhammen bedel üzerinden ihale edilecek Eter Park Yalova Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 22 Şubat’a kadar teklif verilebilecek.

Eter Park Yalova Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Eterpark Endüstri Ürünleri AŞ’nin sahibi olduğu; Yalova/Altınova’da 2,699 m2 alanlı arsanın 359/600 hissesi, 160,365 m2 alanlı büro, servis, lojman, ambar müştemilatı havi eternit fabrikası ve arsası ile 3,575 m2 alanlı arsa nitelikli gayrimenkuller ile kira sözleşmelerinden oluşuyor.

1 MART’A KADAR TEKLİF VERİLEBİLECEK

Aynı gazetede yayımlanan diğer ilana göre, Özlem Çelik Büro Mobilyaları Ltd. Şti’ye ait ve 12.6 milyon TL muhammen bedel üzerinden ihale edilecek Özlem Çelik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 1 Mart’a kadar teklif verilebilecek.

Özlem Çelik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Sakarya/Arifiye’de 5,614 m² alanlı bir katlı bina ve arsası, 3,246 m² alanlı, iki katlı işyeri binası ve arsası nitelikli taşınmaz ile bu fabrikada bulunan makine, ekipman, demirbaş ve taşıtlar ile markalar, faydalı model ve endüstriyel tasarımlardan oluşuyor. (REUTERS)