‘Toparlanma için 10 trilyon dolar yatırım lazım’

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın isteği üzerine hazırlanan raporda London School of Economics’te ekonomi profesörü Nicholas Stern, G7 ülkelerinin gelecek 10 yıl içinde yıllık yaklaşık 1 trilyon ek yatırım yapması ve yatırımın kalitesini artırması gerektiği ifadesi yer aldı.

Stern, Batı’nın en zengin ekonomilerinin küresel ekonomide gerçek bir değişim yapabilmesi için G7’nin önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Stern raporda, “Sıfır emisyonlu ve iklim değişikliklerine dayanaklı bir dünyaya geçiş, bu zamanın en büyük ekonomik ve ticari fırsatını sunuyor” dedi.

1975’te OPEC’in petrol ambargosu gibi krizleri görüşmek için kurulan dünyanın gelişmiş yedi ekonomisinden oluşan G7 grubu günümüzün en büyük tehdidi olarak gördükleri Çin, Rusya, iklim değişikliği ve corona virüs salgını üzerine görüşecekler.

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Johnson’ın başkanlık edeceği İngiltere’nin Cornwall kentinde 11-13 Haziran’da gerçekleşecek G7 zirvesine katılması bekleniyor.

G7 grubu, özellikle gelişmemiş ülkelere aşı dağıtımını sağlamak için kurulan COVAX aşı programındaki 20 milyar dolarlık açığı da acilen kapatarak dünya genelinde aşının dağıtımının zamanında yapıldığından emin olmalı.

Rapora göre G7, tüm fosil yakıt teşviklerini en geç 2025’e kadar sonlandırmalı, yurtdışında fosil yakıt yatırım desteğini sona erdirmeli, enerji dönüşümüne öncülük etmeli ve en az %21’lik bir kurum vergisi getirmeyi gözden geçirmeli. (Reuters)

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