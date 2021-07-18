Tüketici teknolojik ve sürdürülebilir modanın peşinde

Pandemi sonrasında değişen trendler ve artan çevre bilinci modada da yeni akımların önünü açtı. Online perakendenin 4 katı büyüklüğünde olan fiziki mağazaların hızla e-ticarete pay kaptırdığı günümüz dünyasında tüketici teknolojik ve çevreye saygılı ürün peşinde. KPMG tarafından hazırlanan “Geleceğin Modasını Görmek” başlıklı araştırmaya göre, “sürdürülebilir moda” ve “modada dijitalleşme” trendleri gelecek 10 yıla damga vuracak. Tüketici ise ihtiyaca göre ısıtan/soğutan, renk değiştiren, sağlık sorunları teşhisini destekleyen ürünler bekliyor.

İş dünyasının bir numaralı gündemi olan sürdürülebilirlik moda sektöründe de yükselirken, özellikle tüketici tarafında sürdürülebilir iş modelleriyle üretim yapan markalar ve teknolojik ürünler tercih ediliyor. Araştırmaya katılan tüketicilerin yüzde 59'u doğal lif/iplik kullanımının satın alma kararlarını etkilediğini söylüyor. Adil ticaret ve ücret politikasına göre karar verenlerin oranı yüzde 54. İşletmenin çalışma koşullarına dikkat edenlerin oranı yüzde 53. Hemen arkasından yüzde 49 ile iklim değişikliği, yüzde 42 ile kimyasal kullanımı gibi faktörler geliyor.

Kıyafette dayanıklılık birinci tercih oldu

Tüketicilerin yüzde 70'i kıyafet alırken uzun süre dayanıp dayanmayacağına bakıyor. Tüketicilere gelişen teknoloji sayesinde gelecekte nasıl kıyafetler giymek istedikleri sorulduğunda ise yüzde 61'i ihtiyaca göre ısıtan ya da soğutan ürünler, yüzde 46'sı kendine özel/ kendi tasarımı ürünler, yüzde 18'i renk değiştiren kıyafetleri istediğini belirtti.

Zombi madenler pahalılıkla geri döndü

Daha önce düşük fiyatlardan dolayı kapanan birçok maden, emtia ve metallerdeki fiyat artışıyla birlikte yeniden açılmaya başladı. Eski madenleri kullanmanın daha az maliyetli olduğu çünkü halihazırda kurulu altyapıyı kullandıkları ifade ediliyor. Bununla birlikte, emtia fiyatlarındaki ralliyle beraber Avrupa, Avustralya ve Güney Afrika'dan madenciler de yeni saha arayışları içindeler.