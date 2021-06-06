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Türkler artık Almanya’ya karantinasız uçabilecek

Almanya'nın Türkiye'yi 'çok yüksek riskli' ülke statüsünden çıkarıp 'riskli ülkeler' listesine dahil etmesiyle ile birlikte bugünden itibaren bu ülkeye seyahat edecek yolcular, zorunlu karantina uygulamasından muaf tutulacaklar.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:28, 06/06/2021
HaberlerEkonomi
Türkler artık Almanya’ya karantinasız uçabilecek

Corona virüsü salgını dolayısıyla Almanya’nın Türkiye’den gelen turistlere yönelik uyguladığı yasak ve kısıtlamalar gevşetildi. Almanya, Türkiye’yi “çok riskli ülkeler” listesinden çıkarıp “riskli ülkeler” kategorisine eklerken, böylelikle Türkiye’den gelecek yolcular için de bazı adımlar atıldı.

Bu gelişme ile birlikte Türkiye’den Almanya’ya karantinasız seferler başlamış oldu. Türkiye ile Almanya arasında seyahat edecek yolcular her iki ülkeye girişte PCR veya hızlı antijen testi sonuçlarından birini veya aşı sertifikası ya da Covid-19 hastalığının son 6 ay içinde geçirildiğine dair resmi otoritelerce düzenlenen belgeyi ibraz etme zorunluluğu bulunuyor.

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