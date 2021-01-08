TÜSİAD Başkanı Kaslowski’den enflasyon uyarısı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Koç Üniversitesi ve TÜSİAD tarafından online olarak düzenlenen “2021 Yılında Türkiye Ekonomisi” konulu panelde ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Ekonomide yeniden güven sağlamanın uzun zaman alacağını ve rehavete kapılmadan çaba sarfedilmesi gerektiğini vurgulayan Kaslowski, “Önümüzde enflasyonla mücadelede oldukça uzun yol var, bunun zorluğunu bilerek tüm ekonomik aktörler tarafından tam mutabakatın önemli olduğunu düşünüyorum.” dedi.

“SÜREÇ SANDIĞIMIZDAN UZUN SÜREBİLİR”

Ekonomide güven ortamının iki ön koşulu olduğunu söyleyen Kaslowski, “Fiyat istikrarı ve finansal istikrar… Enflasyonu düşüremediğimiz ortamda finansal istikrar da maalesef mümkün olamıyor. Yüksek enflasyonla mücadeleyi erteleyip büyüyelim dediğinizde kaynakları israf ediyoruz. Enflasyonla kararlı mücadele süreci sandığımızdan uzun sürebilir.” açıklamasında bulundu.

Kaslowski konuşmasında şunları söyledi:

Yalnızca doğru iktisat politikaları yeterli olmayabiliyor; hukuk ve ekonomi reform gündeminin hızla hayata geçmesi, küresel bölgesel ekonomik işbirlikleri konumunuzu olumlu etkileyebilecek.

Türkiye ekonomisinin ilk yarıda rehavete kapılabileceği tek bir gün dahi yok. Belli bir dönem iktisadi büyümeden feragat edeceğimiz bir dönemden de geçeceğiz. (REUTERS)



İlginizi Çekebilir Enflasyon rakamları açıklandı