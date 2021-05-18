Yerli toryum nükleerde uranyuma alternatif olur

İlk prototipi 1950'li yıllarda ABD'de yapılan ancak uranyumun daha ucuz olması nedeniyle rafa kaldırılan toryum yakıtlı nükleer santral projelerinde Türkiye'den ilk adım özel sektörden geldi. Ankara Sanayi Odası (ASO) FİGES Mühendislik ile birlikte nükleer teknoloji alanında uranyum yerine toryum ile çalışan ergimiş tuz reaktörü prototipini üretmek için çalışmalara başladı. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, mini reaktörleri üretebilmek için devletin barışçıl amaçlı uluslararası düzeyde deklarasyonda bulunması gerektiğini söyledi.

ÇOK GÜVENLİ

ASO Başkanı Özdebir, bir grup gazeteciyle yaptığı çevrimiçi sohbet toplantısında, çalışmalarla ilgili hükümeti bilgilendirdiklerini, Türkiye'nin bu alanda yapacağı projeleri uluslararası kurumlara anlatıp onay aldıktan sonra üretime başlanabileceğini belirtti. Özdebir, 4'üncü nesil nükleer reaktör teknolojisi sayesinde yaklaşık 3 metre çapındaki silindirde bin MW elektrik üretilebildiğini, basınçlı kaba ihtiyaç duymadığı ve 600-700 derece gibi düşük ısıyla çalışabildiği için riskinin de olmadığını söyledi.

BÜYÜK BİR FIRSAT

Özdebir, toryum zengini Türkiye'nin ulusal reaktörünü geliştirme yolunda büyük bir fırsat yakaladığını, devletin destek vermesi halinde prototipinin 5 yıl içinde üretilebileceğini bildirdi. Özdebir, “Bu projeyle nükleer santrale değil, nükleer santralin enerji üreten reaktörünü yapmaya talibiz. Elimizde ergimiş tuz reaktörlerine ilişkin ayrıntılı tasarım bilgileri var. ABD hükümeti böyle bir proje için 300 milyon dolar yardım verdi. Bizim 10 milyon dolarlık katkıyla prototipi ortaya çıkarabileceğimize aklımız kesiyor. Bu proje Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını sıfırlayabilir” diye konuştu.

Projeye devlet desteği şart

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, “Isınma ve enerji ihtiyaçlarını 20-30 MW ünite ile bu reaktörlerden karşılanabilir. Gemilerde, denizaltılarda kullanılabilir. Data toplama merkezlerinde kesintisiz güç kaynağı olarak kullanılabilir” dedi. Böyle bir teknoloji için devlet desteğinin şart olduğunu belirten Özdebir, “Biz her ne kadar kendi imkanımızla yapmaya kalksak da böyle çalışma için ülkemizin arkamızda olması lazım. Uluslararası regülasyonlarda deklarasyonda bulunması lazım. Ne yapacağını anlatması lazım. Mutabakat lazım. Dünyada sayılı Toryum rezervlerine sahip Türkiye'nin bu zenginliğini kullanılacağı bir santrali yapılabilecek olması heyecan verici” dedi.