Nükleer, dünyadan üç kat daha pahalı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) 12.35 cent tutarındaki 15 yıl boyunca verilen alım garantisi; bugünkü piyasanın 3 katından daha fazla olmasına karşın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in “düşük bir tutar” yönündeki açıklaması tepki çekti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın Akkuyu NGS ile ilgili soru önergesine yanıt veren Bakan Dönmez, santralden 2040 yılına kadar yüksek tarifeyle alınacak anlaşmanın çok yüksek olmadığını iddia etti. Dönmez, Türkiye ile Rusya arasındaki uluslararası anlaşma kapsamında Akkuyu'nun ilk iki ünitesinde üretilecek elektriğin yüzde 70'inin, diğer iki ünitesinde üretilecek elektriğin de yüzde 30'unun Elektrik Satın Alma Anlaşması (ESA) kapsamında 15 yıl boyunca ortalama kilovatsaat başına 12.35 cent üzerinden satın alınacağını ifade etti.

DÜNYADAKİ FİYATI 4 CENT

CHP'li Akın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Dünya genelinde yenilenebilir enerjiyle birlikte enerji fiyatlarında düşüş eğilimi ortaya çıkarken Dönmez'in açıklamasının hiçbir dayanağı yok. Bu açıklama finans bilimiyle açıklanamaz. Santral üzerinden 15 yıl boyunca kilovatsaat başına 12.35-15.83 cent arasında değişen alım garantisi verilmiştir. Bugün piyasa fiyatı kilovatsaat başına 4 cent tutarındadır. Bu durum, ticari anlamda elektriğin daha pahalıya mal olması anlamına gelmemekte midir?”

İNŞAATTA TÜRK VATANDAŞLARI VAR

Akkuyu NGS'nin ne kadar yerli ve milli olduğu yönündeki soruya da yanıt veren Bakan Dönmez, “Akkuyu NGS'de hem inşaat hem de işletme döneminde çalışacak personelin çok büyük bir oranı Türk vatandaşıdır. Projedeki yerli katkı oranının en üst seviyede gerçekleşmesi hedeflenmektedir” dedi.