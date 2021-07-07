Kanal İstanbul’a bir komşu daha….

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kanal İstanbul'un çevresine kurulması planlanan Yenişehir'in komşuluğunda özel proje alanında kalan bazı parsellerde yapılan plan değişikliğini onaylayarak askıya çıkardı.

Başakşehir Belediyesi ve Maliye Hazinesi'ne ait olan toplam 55 bin metrekarelik üç ayrı parselin imar durumu değiştirilerek düzenleme yapıldı. Toplam 27 bin metrekarelik iki parseldeki “rekreasyon alanı” fonksiyonu, “spor alanı” olarak değiştirildi.

28 bin metrekarelik diğer parselde ise fonksiyonlar arasında yer değişikliği yapılarak rekreasyon ve sağlık alanı ilan edildi.

BELEDİYE İLE SPOR TOTO ARASINDA SÖZLEŞME

Plan açıklama raporunda, parsellerin çevresinde çoğunlukla Boğazköy Toplu Konut Alanı'nın bulunduğu, güney batı kısmında da birçok boş konut alanlarının yer aldığı ve gelişmekte olan bir alan niteliği taşıdığı belirtildi. Planlama alanının yakın çevresinde spor alanı bulunmadığının tespit edildiği kaydedildi.

Başakşehir Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında 20 Kasım 2020 tarihinde; Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi'nde sportif faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli yatırımların sağlanmasına ilişkin sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Bu doğrultuda hazırlanan plan değişikliği ile mevcut planda “rekreasyon alanı” fonksiyonunda kalan 27 bin 409 metrekarelik alanın “kapalı spor tesisi” fonksiyonunda alındığı kaydedildi. Yapılaşma koşulları 3 kat ve emsal 0.35 olarak belirlendi.

Bu alana spor ihtiyacını karşılamak üzere futbol, basketbol, voleybol, yüzme havuzu, tenis kortu gibi spor faaliyetlerini içeren kapalı ve açık spor tesisleri ile tribün, antrenman sahaları ve bu alanlara hizmet edecek kamu hizmet birimleri yapılabilecek.

İSKİ görüşü doğrultusunda parsellerden geçen “Su Kanalları Koruma Kuşağı” sınırı, yapılaşmanın dışında tutuldu. İl Sağlık Müdürlüğü'nün talebi ve yerinde yapılan inceleme sonucunda diğer parselde de sağlık alanı olarak düzenlenen 3 bin 285 metrekarelik kısımda yetişmiş ağaçlar ve park bulunması nedeniyle yer değişikliği yapıldı. Sağlık tesisi yapılacak alan, parselin ağaçların bulunmadığı kısmına taşındı.

Sağlık tesisi alanında emsal 1.50, yükseklik en çok 3 kat olarak belirlendi. Buraya hastane, sağlık ocağı, aile sağlık merkezi, 112 acil servis birimleri, doğumevi, dispanser ve poliklinik, ağız ve diş sağlığı merkezi, verem savaş merkezi, kan bankası, gibi tesisler yapılabilecek.

YENİŞEHİR ZEMİN ETÜDÜ RAPORUNDA YER ALDI

Plan değişikliğine konu alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2013 tarihinde onaylanan “İstanbul Yenişehir Rezerv Yapı Alanlarından 3. Etap İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüt Raporu”ndaki verilere göre önlem alınması gereken stabilite sorunu taşıyan, şişme ve oturma gibi mühendislik problemleri taşıyan alanlar sınırı içinde kaldığı kaydedildi.