Rihanna evine kiracı arıyor

Grammy ödüllü ünlü şarkıcı Rihanna, ABD’nin popüler bölgelerinden Beverly Hills’teki lüks malikanesine kiracı arıyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre birçok gayrimenkulü olan Rihanna’nın en yüksek fiyatla kiralık ilanı çıkan evi burası oldu. Rihanna 548 metrekarelik evi için aylık 80.000 dolar (yaklaşık 640.000 TL) istiyor.

Rihanna 2019 yılında bir evini 35.000 dolara 2018 yılında da West Hollywood’daki evini de aylık 16.500 dolara kiralamıştı.

5 odalı, evi 7 ay önce satın alan Rihanna, Mart ayında 13.75 milyon dolar ödemişti. Yamaçta kalan ve manzaralı evde iki balkon, şömine, yüzme havuzu ve dört araçlık bir otopark da bulunuyor.

Mutfakta iki buzdolabı ve iki mutfak adasının yer aldığı evin bazı bölümlerinde siyah ve altın sarısı renkleri tercih edilirken, yatak odasında ise ahşap tercih edilmiş.

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