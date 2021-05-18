Ünlü şarkıcı Kurt Cobain’in saç teline rekor fiyat verildi

1990’lara damga vuran ve rock müzik alanında grunge türünün yaratıcılarından olan Nirvana grubunun solisti Kurt Cobain’in saçı Iconic Auctions adlı müzayede şirkete tarafından satışa çıkarıldı.
1994 yılında intihar ederek, hayatına son veren efsane rock yıldızının birkaç saç teli, müzayedede 14 bin 145 dolara (yaklaşık 118 bin TL) alıcı buldu.
Dave Grohl, Kurt Cobain ve Krist Novoselic’ten oluşan ABD’li grunge müzik grubu Nirvana 1989 yılında çıkardığı ilk albüm Bleach’le sesini pek duyuramamış ama 1991 yılında çıkardığı Nevermind albümü ile müzik dünyasında tam anlamıyla bir çığır açmıştı. Billboard 200 number-one album listesinde Michael Jackson’ın milyon dolarlık albümünü tahtından indiren albümün ilk single’ı Smells Like Teen Spirit ilk çıktığı yıllarda dev bir hayranlık kitlesi oluşturdu ve kısa zamanlarda dünyanın en popüler şarkılarından biri haline geldi. Grup, vokalisti Kurt Cobain’in 1994 yılında intiharının ardından dağıldı.
Ünlü şarkıcının saç telleri rekor fiyata alıcı bulurken 6.5 santimetre uzunluğundaki her bir saç telinin satış fiyatı 2 bin 357 dolara satıldı. Saç tellerinin, 29 Ekim 1989’da İngiltere’nin Birmingham kentinde arkadaşı Tessa Osbourne tarafından kesilerek saklandığı belirtildi.
Saç teline rekor fiyat teklif edildi.
Cobain ve grubunun 1993 ‘MTV Unplugged in New York’ performansında kullandığı akustik gitarı, Haziran 2020’de müzayedede rekor kırarak 6 milyon dolara satılmıştı.İlginizi Çekebilirİkonik motosiklet açık artırmaya çıkıyorİlginizi ÇekebilirVan Gogh'un 'Scène de rue à Montmartre'si ilk kez açık artırmada: 70 milyon TL değer biçiliyorİlginizi ÇekebilirKobe'nin Lebron'a hediyesi açık artırmada: Yeni sahibini internetten bulacak