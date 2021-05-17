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İkonik motosiklet açık artırmaya çıkıyor

Sinema dünyasının en ikonik motosikletlerinden biri olan Easy Rider'da Peter Fonda'nın kullandığı Harley-Davidson marka motosiklet açık artırmaya çıkıyor. Açık artırma 500 bin dolarla başlarken müzayedede rekor kırılması bekleniyor.

Güncellenme: 16:41, 17/05/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
İkonik motosiklet açık artırmaya çıkıyor

1969 yılında vizyona giren Easy Rider isimli filmde ünlü oyuncu Peter Fonda’nın kullandığı Harley-Davidson marka motosiklet açık artırmaya çıkıyor.

Filmde Captain America olarak bilinen motosiklet ABD’deki Teksas eyaletinde bulunan Dan Kruse Classics isimli müzayede evinden açık artırmaya çıkacak. Açık artırmaya çıkacak motosikletin parçalanmış olduğu fakat daha sonra ince bir işçilikle tekrar bir araya getirildiği belirtildi.

Filmde Wyatt karakterini canlandıran Fonda’ya Billy karakterini canlandıran Dennis Hopper eşlik etmiş ve ikilinin New Orleans’taki Mardi Gras festivaline gidiş yolculukları hikayenin merkezine alınmıştı.

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