İkonik motosiklet açık artırmaya çıkıyor

1969 yılında vizyona giren Easy Rider isimli filmde ünlü oyuncu Peter Fonda’nın kullandığı Harley-Davidson marka motosiklet açık artırmaya çıkıyor.

Filmde Captain America olarak bilinen motosiklet ABD’deki Teksas eyaletinde bulunan Dan Kruse Classics isimli müzayede evinden açık artırmaya çıkacak. Açık artırmaya çıkacak motosikletin parçalanmış olduğu fakat daha sonra ince bir işçilikle tekrar bir araya getirildiği belirtildi.

Filmde Wyatt karakterini canlandıran Fonda’ya Billy karakterini canlandıran Dennis Hopper eşlik etmiş ve ikilinin New Orleans’taki Mardi Gras festivaline gidiş yolculukları hikayenin merkezine alınmıştı.

İlginizi Çekebilir Amy Winehouse'un ikonik kıyafetleri açık artırmada

İlginizi Çekebilir Ünlü iş adamının koleksiyonu 30 yıl sonra görücüye çıkıyor: 'La vengeance' ilk kez açık artırmada