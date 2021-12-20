Çalışanlar yılda 6 hafta istediği yerden çalışabilecek

100’den fazla ülkede faaliyet gösteren ve bünyesinde 80 binden fazla kişiyi istihdam eden Publicis Groupe, dikkat çeken bir karar aldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Publicis Groupe dünya çapındaki tüm çalışanlarına esneklik, fırsat ve büyüme imkanını bir arada sunan yapay zeka destekli platformu olan Marcel'e özel bir deneyim programı olan Work Your World'ü 7 Aralık'ta duyurdu.

2022 Ocak ayı itibarıyla, Publicis Groupe bünyesindeki her çalışan, dünya genelinde grubun varlık gösterdiği herhangi bir ülkede 6 haftaya varan sürelerde çalışabilecek.

Publicis Groupe Küresel Başkanı ve CEO'su Arthur Sadoun: “Hibrit dünyanın Publicis'teki herkes için bir fırsata dönüşebilmesi ve çalışma hayatının geleceğini daha yaratıcı ve cüretkar hale getirmek için uzun süredir çalışıyoruz. Pandeminin sona ermediğini biliyoruz, dünyanın herhangi bir zaman diliminde yeniden duraksayabileceğinin de farkındayız. Ancak bu durum, ufkumuzu ve perspektifimizi sınırlamak için bir neden değil. İleriye yönelik hareket etmeye devam edeceğiz. Zira kriz bir gün sona erecek ve biz çalışanlarımızın, Publicis'teki profesyonel ve kişisel deneyimlerini eşsiz hale getirmekle yükümlüyüz” şeklinde konuştu.

Publicis Groupe Küresel CSO'su Carlo Serrano ise; “Pandeminin kısıtlamalarına rağmen çalışanlarımız son derece etkili ve odaklı bir şekilde çalıştı ve aynı kendileri gibi, fayda sağlayan ve yetkin bir şirkette çalışmayı hak ediyorlar. Work Your Wold programı, küresel çaptaki ölçeğimiz, çeşitlilik ilkemiz ve Marcel sayesinde, her Publicis çalışanının daha büyük, daha iyi ve daha aydınlık bir dünyada yol almasına yardım edebilecek” dedi.