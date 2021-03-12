17 yaşındaki gençten Meral Akşener’e: Hiçbir genç hayal kuramıyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Şanlıurfa’da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

“PANDEMİDEN ÖNCE 10 KİŞİ ÇALIŞIYORDU, ŞU AN 3-4'E DÜŞTÜ”

Salgın sürecinde işlerin düştüğünü söyleyen üniversite mezunu olan ancak iş bulamadığı için bir lokantada çalışan genç, “Burada pandemiden önce 10 kişi çalışıyordu, şu an 3-4'e düştü. Üniversiteden rafineri bölümü mezunuyum. Biz her şeye rağmen çabalamaya devam ediyoruz. Yine de işler durgun” dedi.

“İNSANLARA YARDIMCI OLMAK İSTİYORUM AMA ATANAMIYORUM”

Aynı lokantada garsonluk yapan ve üniversiteden fizik tedavi bölümü mezunu olan bir başka genç ise “İnsanlara yardımcı olmak istiyorum ama atanamıyorum. Dört yıldır boştayım. Kendi bölümümde görev yapmak istiyorum ama şu an garsonluk yapıyorum. Bu da beni üzüyor” ifadelerini kullandı.

“KİM BİZE DESTEK VERECEK?”

Ardından bir kuru yemişçi dükkanına da uğrayan Akşener'e işsiz ve dört çocuk babası bir vatandaş şöyle dert yandı:

* 4 çocuk babasıyım, işsizim. Sadece erzak alabiliyorum. Yaklaşık beş-altı aydır evde yatıyorum… İş yok, güç yok.

* Yaklaşık 18 bin lira borcum var. Herkes otobandır, yoldur, odur, budur derken kimse gençlere sahip çıkmıyor. Ve sonra, ‘gençler bizim arkamızda' diyor. ‘Bize sahip çıkın, bize destek verin'… Kim bize destek verecek peki?

“GENÇLERİN HİÇBİRİNİN HAYALİ YOK”

17 yaşındaki Uğur Alkan isimli genç ise Akşener’e, “Hocam gençler için soracağım. Hocam gençlerin şimdi hiçbirinin hayali yok. Şu anda hiçkimse hayal kuramıyor. Şu anda gençlerin halini görseniz; içkisinden içicisine herkes… Herkes kötü alışkanlıklar ediniyor. Ben 17 yaşındayım, 18 yaşıma girince yurt dışına çıkacağım” dedi.

“SEÇİMİ BEKLİYORUZ”

Genç, Akşener’in “Okuyor musun?” sorusuna, “Hayır. Ailem yüzünden okumuyorum” yanıtını verdi. Haberleri sürekli olarak takip ettiğini, internetten, Ankara ve İstanbul’daki belediye toplantılarını izlediğini söyleyen Alkan, “Seçimi bekliyoruz ama seçim ertelendi 2023’e” dedi.

O konuşmasının görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan Akşener, “İşte bizim mücadelemiz gençlerimizi bu umutsuzluğa ve karamsarlığa boğan düzeni değiştirmenin mücadelesidir. 17 yaşındaki Uğur kardeşim gibi tüm gençlerimizin, hayaller kurma ve o hayallerin peşinden koşma umuduna sahip olduğu bir Türkiye için çalışıyoruz” dedi.