2 mahkemenin iptal ettiği Yeşil Yol Projesi Rize’de devam ediyor

DOKAP tarafından 2013 yılında çalışmalarına başlanılan yaklaşık 2 bin 600 kilometrelik Yeşil Yol Projesi’yle Samsun – Artvin arasındaki yaylalar yapılacak yeni yollar veya mevcut yolların iyileştirilmesiyle birleştirilmesi amaçlanmıştı. Ödenek yetersizliğinden zaman zaman duran projenin durdurulması için bölge halkı da dava açtı.

Geçen yıl Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yapılan yolların yaylalarını varlığını yok edeceğini ve yol boyunca yeni yapılaşmaların olacağını belirterek, Yeşil Yol Projesi’ni durdurma kararı alırken, Samsun Bölge İdare Mahkemesi ise, Yeşil Yol kapsamındaki Karadeniz'in doğa harikası olan Ayder, Kavrun ve Samistal yaylaları arasındaki yolların yapılmasını iptal etti. Ancak projenin Rize’de devam edeceği ileri sürüldü.

4 YILLIK STRATEJİK PLANDA YER ALDI

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Rize İl Özel İdaresinin 4 yıllık stratejik planında projenin yapımına yer verildiğini belirterek, “Doğa korumacıları, sivil toplum örgütleri ve yerel halk tarafından yapılmaması için kamuoyu oluşturulan, hukuki süreç yürütülen Yeşil Yol’a geçen yıl temmuz ayında iki ayrı mahkeme iptal kararı verdi. Bu karar yaylaların dokusunun bozulmayacağı için sevindirici olmuştu. Ancak Rize İl Özel İdaresi, mahkemenin verdiği kararı hiçe sayarak Yeşil Yol yapımlarını 2020-2024 stratejik planında yer vermiş” diye konuştu.

İTİRAZLARA RAĞMEN MECLİSTE KABUL EDİLDİ

Özel idarede yapılan toplantıda projenin devam etmesine itirazlar olduğunu dile getiren Deniz, şöyle konuştu:

* Doğanın yeşilini, doların yeşiline çevirmeyi hedefleyen, talan ve yağmanın meşrulaştırılmış hali olan Yeşil Yol projesi, Rize İl Özel İdaresi Meclisi’nde yapılan itirazlara rağmen kabul edilmiştir. Rize’nin en önemli 2 gelir kaynağı var. Biri çay tarımı, diğeri doğasıdır. Karar vericiler Rize’nin doğasını nasıl koruyacaklarını planlaması gerekirsen, nasıl talan edeceğini planlamaktadır.

* Yapılması gereken Rize’nin doğasını ve yeşilini koruyacak önlemleri almak, Yeşil Yol ve muadili projelerden vazgeçmektir. Hem turizmden bahsedip hem de turizme konu olan yeşili yok etmek anlaşılması mümkün olmayan bir anlayıştır. Alınan bu kararla Rize İl Özel İdaresi Rizelilerin ayağına kurşun sıkmıştır.

Diğer taraftan Rize il Özel İdaresi, yolların bitki örtüsünü yok ettiğini belirterek yaylaları çimlendirmeye karar vermişti.