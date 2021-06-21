21 Haziran corona virüsü tablosu açıklandı! İşte son durum

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün 221 bin 52 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 58 milyon 773 bin 835’e ulaştı.

VAKA SAYISI ARTTI

Semptom gösteren 429 hastayla birlikte 5 bin 294 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 375 bin 593’e çıktı. Can kaybı da 51 artarak 49 bin 236’ya yükseldi.

808 AĞIR HASTA VAR

Son 24 saatte, 5 bin 93 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 237 bin 731’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, ağır hasta sayısı da 808 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Sağlık Bakanlığı'nın 20 Haziran verilerine göre, 213 bin 297 test yapılırken semptom gösteren 409 hastayla birlikte 5 bin 91 yeni vaka tespit edilmişti. 63 kişi hayatını kaybederken 4 bin 219 kişi de sağlığına kavuşmuştu.