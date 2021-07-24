45 derecelik sıcakta otobüsün bagajında yakalandılar

Gaziantep'te yasadışı kaçak göçmen geçişlerine yönelik çalışma yürüten Arıl Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Gaziantep – Şanlıurfa otoyolunda şok operasyon düzenledi.

ŞOKE ETTİ

Şehirlerarası yolcu otobüslerinde arama gerçekleştiren jandarma ekiplerinin bir otobüste kaçak Afgan göçmeleri yakaladığı yer şoke etti. Jandarma ekipleri otoyol üzerindeki bir dinlenme tesisinde mola veren Batman'dan Aksaray'a gitmekte olan bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

BAGAJDA 45 DERECELİK SICAKTA HAVASIZ KALDILAR

Otobüste detaylı arama gerçekleştiren ekipler 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen otobüsün bagajında yakaladı. 45 derecelik sıcakta bagajda havasız kalan kaçak göçmenlere jandarma ekipleri müdahale etti.

SAHTE KİMLİK TAŞIYORLAR

Afgan göçmenlerin üzerinde arama yapan jandarma ekipleri göçmenlerin üzerinde sahte olduğu tespit edilen kimlik ele geçirdi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerin tamamlanmasının ardından Oğuzeli Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi. Afgan göçmenler gözaltına alırken otobüs ile kaçak yolcu taşıyan şoför hakkında idari işlem başlatıldı. İHA

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