6 ilde yeni gelişme! Bakan Koca tek tek açıklayarak uyardı

Türkiye'deki aşılama bilgilerinin de yer aldığı güncel corona virüsü tablosuna göre, Hakkari, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı, Erzurum ve Van'da yeni gelişmeler yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı güncel corona virüsü tablosuna göre, bugün 22 bin 161 yeni vaka tespit edilirken, 60 kişi hayatını kaybetti.

6 İLDE DURUM DEĞİŞTİ

Bakanlığın tablosuna göre, 6 ilin aşılama haritasındaki rengi değişti.

Van ve Erzurum’un turuncu kategoriye geçtiği haritaya göre, Hakkari, Kırıkkale, Nevşehir ve Çankırı da sarı kategoriye geçti.

BAKAN KOCA DUYURDU

Gelişmelerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları belirtti:

* VAN VE ERZURUM, çok yüksek riskli il (Kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (Turuncu) kategorisine geçti.

* HAKKARİ, KIRIKKALE, NEVŞEHİR VE ÇANKIRI yüksek riskli il (Turuncu) kategorisinden orta riskli il (Sarı) kategorisine geçti.

* Vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altına tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır.

* Vakit kaybetmeden, gece gündüz demeden, hafta sonu demeden aşınızı olun, tedbirlere uyun.

KENTTE KARANTİNA KARARI

Van Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararı açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada “İlimiz sınırları içerisinde; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 11.09.2021 tarih ve 2020/96 sayılı zorunlu izolasyon yurduna ilişkin kararı yürürlükten kaldırılmıştır. Hakkında izolasyon kararı verilmiş kişiler evlerinde karantinaya alınacaktır. İzolasyonda olması gereken kişilerin ikamet adreslerini terk etmesi halinde; idari para cezası uygulanacaktır. İlgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır” denildi.

HAKKARİ VALİSİ: VAKA SAYILARINDA İLİMİZDE ARTIŞ VAR

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından vatandaşları tebrik etti, “Aşı olmaya devam” dedi.

Vatandaşları uyaran Vali Akbıyık, “Ancak maalesef vaka sayılarında ilimizde artış var. Aşıda gösterdiğimiz gayreti maske, mesafe, temizlik gösterelim” ifadelerini kullandı.

KIRIKKALE VALİLİĞİ DE UYARDI

Kırıkkale Valiliği’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda “Koronavirüs size bulaşırsa vücudunuz ne yapacağını bilsin. Aşınızı olun. Aşı olmadan tedbirlere uymadan salgında korunmak mümkün değil. Lütfen, aşılarımızı olalım. Koronavirüse karşı korunmayı aşılama ile sağlayabiliriz” ifadeleri kullanıldı.

Kentte aşılama bilgilerini de paylaşan valilik, “30 Temmuz 2021 Saat 17.00 itibariyle Toplam Yapılan Aşı Sayısı : 259.919, 1.doz uygulanan kişi sayısı: 142.316, 2.doz uygulanan kişi sayısı: 98.216” mesajını paylaştı.

NEVŞEHİR VALİLİĞİ’NDEN VARYANT UYARISI

Nevşehir Valiliği’nden yapılan paylaşımda ise “Yeni varyantların dünyada ve ülkemizde görülmesi ile birlikte aşının önemi bir kat daha artmıştır.Aşınızı olarak mücadeleye katılın. Aşı ile toplumsal bağışıklık kazanana kadar aşı, maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım” ifadelerine yer verildi.

İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 87,6 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA’DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 39,3 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’nın ardından Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.