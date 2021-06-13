‘Adalet Yürüyüşü, AKP ilk seçimde gittiğinde bitecek’

Ankara'nın Kızılay semtindeki Güvenpark'ta, 15 Haziran 2017 günü olağanüstü bir kalabalık vardı. Başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP milletvekilleri ve partililer, 420 kilometre sürecek ‘Adalet Yürüyüşü' için yola çıktılar. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında 25 yıl hapis cezası verilmiş, parti hem bu durumu hem de ‘Muhalefete yönelik baskıları protesto' gerekçesiyle yürüyüş başlatmıştı.

Sadece Türk Bayrağı'nın olduğu uzun yürüyüş, 9 Temmuz'a kadar 25 gün sürdü ve Berberoğlu'nun tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi önünde sona erdi. Yürüyüşe katılanların önüne gübre dökülmesinden, taşlı saldırıya ve Kılıçdaroğlu'nun önüne tabanca mermisi atılmasına kadar birçok olay yaşandı. Konvoya saldırmayı planladığı iddia edilen 6 kişi de yakalandı.

7 KİLOMETRE, 30 BİN KİŞİ

“Bıçak kemiğe dayandı'' diyen Kılıçdaroğlu'nun elinde ‘Adalet' yazan bir afiş vardı. Sendikacılar, sanatçılar, sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katılımı ile topluluğun sayısı giderek arttı. Günde 20-25 kilometre yürünüp geceleri bir kamp alanında konaklandı. Gerede yakınlarına gelindiğinde yürüyüşçülere Balyoz kumpas davası mağdurları ile Soma faciasında hayatını kaybeden madencilerin aileleri ve 400 avukat da katıldı.

12'nci günde kortejde AKP kurucusu Abdüllatif Şener ve DP lideri Gültekin Uysal da vardı. O günlerde henüz partisini kurmamış olan Meral Akşener de “Ana muhalefet lideri adalet pankartıyla yürümek zorunda kalıyorsa, herkesin durup düşünmesi lazım. Adalet tesis edilmeli” açıklaması yaptı. Sıcak havanın yürüyüşçüleri etkilediği günlerde parkur mesafesi 5 kilometreye kadar düştü. Sakarya'ya gelindiğinde şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın mezarı ziyaret edildi. Yürüyüş kortejinin uzunluğu 7 kilometreye, katılımcıların sayısı 30 bin kişiye ulaştı.

CHP lideri, Gandi'nin rekorunu kırdı

Yürüyüşün 23. gününde dev kalabalık saat 11.30 sıralarında İstanbul il sınırlarına girdi. 24 ve 25. gün sonrası da 9 Temmuz'da Maltepe'deki miting alanına ulaşıldı. Kılıçdaroğlu böylelikle, Hindistan bağımsızlık hareketi lideri Mahatma Gandi'nin 24 gün süren 400 kilometrelik ‘Tuz Yürüyüşü' rekorunu da kırmış oldu. Maltepe'deki dev mitingde de “Adalet” vurgusu tekrarlandı. Berberoğlu bir süre sonra tahliye edildi, vekilliği düşürüldü ancak Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verince milletvekilliği iade edilerek TBMM'ye döndü. “Adalet Yürüyüşü'' o günlerde 69 yaşında olan Kılıçdaroğlu için de bir rekordu. Yürüyüşün yıl dönümlerinde, “Kimse bunun bir son olduğunu düşünmesin, yürüyüş bizim ilk adımımızdır” mesajını paylaşmaya devam ediyor.

ADALETİ KAYBEDEN HERKESE UMUT VERDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile birlikte 25 gün yürüyen İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, SÖZCÜ HaftaSonu'na “Bu yürüyüş hukuksuzluk döneminin kırılma noktasıydı, meşale yakıldı ve adaleti kaybeden herkese ümit verdi.

Bir sonraki seçimde iktidar Anayasa'yı tek başına değiştirecek çoğunluğu kaybetti. Yerel seçimlerde ise büyük şehirler iktidardan alındı. Bu sonuçlar adaleti yok edenlere, adaleti arayanların tepkisidir. İlk seçimde ise Türkiye hem dünya hem de 83 milyon ile barışacak. 2017'de başlayan yürüyüşe son nokta konulacak'' dedi.