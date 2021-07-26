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Afyonkarahisar’da bir garip zehirlenme olayı

Afyonkarahisar’da 2 yaşındaki bebek evinde gaz lambasının fitilini yalaması sonucu zehirlenerek hastanelik oldu.

Güncellenme: 17:22, 26/07/2021
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Afyonkarahisar’da bir garip zehirlenme olayı

Olay, kent merkezi Veysel Karani Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde annesinin ev işlerini yaptığı esnada 2 yaşındaki K.R., isimli erkek bebek eline geçirdiği gaz lambası ile oynamaya başladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Gaz lambasının abajurunu (camını) çıkaran çocuk ardından lambanın gaz yağı konulan kısmını açarak fitilini yaladı. Sonrasında çocuğun kusmaya başladığını gören anne ise küçük çocuğu hemen Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirdi.

Burada Acil Servis'te muayene edilen küçük çocuk zehirlenme şüphesi ile bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. İHA

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