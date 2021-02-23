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Ağaca asılan ‘satılık’ ilanı görenleri şoke etti

Genellikle internet ortamında görülen böbrek satış ilanları sokağa düştü. Bankadan aldığı krediyi ödeyemediğini iddia eden bir vatandaşın ağaçlar, direkler duvarlara yapıştırdığı böbrek satış ilanını birçok vatandaş şaka sandı.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 18:32, 23/02/2021
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Ağaca asılan ‘satılık’ ilanı görenleri şoke etti

İzmir'in Buca ilçesinde Hasanağa parkındaki ağaçlar, yol kenarındaki elektrik direkleri, duvarlar ile  duraklarda üzerinde “Acil satılık böbrek var, borçtan dolayı” afişini görenler, bunun bir şaka olduğunu sandı.

Kimi vatandaşlar ise böbrek satış ilanlarının sokağa düşmesinin ülkenin geldiği noktayı gösterdiğini söyleyerek, borçlu olduğunu belirten ilan sahibine ulaşmaya çalıştı.

“BANKAYA BORCUM VAR” DEDİ

İlandaki telefon numarasını arayanlara, ismini açıklamak istemeyen bir vatandaş yanıt verdi. Kredi aldığı bankaya ödeme yapamadığı için sıkıntı yaşadığını, işsiz olduğunu iddia eden ilan sahibi kişi, sosyal medyadaki ilanları görünce kendisinin de bu yola başvurduğunu, bir kırtasiyede bastırdığı afişleri bir hafta önce her yere astığını belirtti.

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