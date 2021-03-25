Ahmet Davutoğlu’ndan çarpıcı Ankara iddiası

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 11. İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada AKP’nin salgına rağmen gerçekleştirilen kongrelerine değindi.

CEZA ÖDEYEN VATANDAŞA SESLENDİ: AKP KONGRELERİ RESMİYLE DAVA AÇIN

Davutoğlu, iktidarın her yerde ‘Maske, mesafe, temizlik’ ilkesini dile getirdiğini ancak sosyal mesafe kuralının AKP ve MHP kongrelerinde geçerli olmadığını söyledi.

AKP’nin dün gerçekleştirdiği binlerce insanın katıldığı büyük kongresine dikkat çeken Davutoğlu, “Siz il başkanlarına ilk ev ödevinizi zikretmek istiyorum. Eğer gerçekten bu kadar kalabalıklar sosyal mesafe kuralını ihlal etmiyorsa, bir kahvehanede vatandaşlara çok az sayıda bile oturuyoruken ceza kesilmişse, madem ki bunlar bir tehlike teşkil etmiyor, milletimize sosyal mesafeden kesilen tüm cezalar geri ödenmelidir. Ceza ödemiş bütün vatandaşlara sesleniyorum. AK Parti kongresi resimleriyle birlikte itiraz etsinler, dava açsınlar. İl başkanları olarak sizlerden ricam her bir ilde şu ana kadar cezaların geri ödenmesi için kampanya başlatalım. Esnafımızla birlikte harekete geçelim” diye konuştu.

“BİR KİŞİ EVDE TUTULUYOR, BİNLERCE KİŞİ KONGREYE GELİYOR”

Ankara’da Uygur Türklerinin eylemine polisin müdahale ettiğini ve filyasyon gerekçesiyle evlerinde tutulduklarını belirten Davutoğlu, “Bir kişinin evden çıkması Ankara’da salgına sebebiyet verebiliyor. Binlerce kişinin Ankara’ya değişik yerlerden gelip lebalep salonlarda bulunması engellemiyor. Dün o kongreyi yapan vicdan bugün nasıl Uygur Türklerinin protestosuna engel olmak için oraya polis yığar? İşte yeni Türkiye dedikleri bu. Yeni Türkiye dedikleri zulme sessiz kalan, baskıya boğun eğen bir Türkiye ise biz onları bu mantıklarının içine gömer, gerçek yeni Türkiye’yi inşa ederiz” dedi.

ÇARPICI İDDİA

Davutoğlu, pandemi haritasıyla ilgili kendisine gelen çarpıcı bir bilgiyi şu ifadelerle paylaştı:

“Bana gelen birçok bilgide ve sağlık sistemi içinde bulunanlarda Ankara’da artışın hızlandığı, Ankara’nın da kızardığı ama AKP ve MHP kongreleri dolayısıyla bunun ertelendiği bilgisi var. Göreceğiz bakalım. Gelecek hafta inşallah olmaz ama Ankara kırmızıya dönerse, artık o zaman bunların riyakarlıkları, bunların oportünizmi, bunların fırsatçılığı, bunların yalanları bir kez daha ortaya çıkacak.”

GELECEK PARTİSİ KONGRESİNE ‘SALGIN’ MÜDAHALESİ

Gelecek Partisi’nin Milas kongresinde 300 kişilik salonda polisin 150 kişi girebileceği uyarısı yaptığını ve içeriye sayıyla insan aldığını söyleyen Davutoğlu, “Peki ama binlerce AKP üyesi kongre salonuna girerken kim kontrol etti? Kim sordu? Lebalep kavramı artık Türk siyasetine geçti. AKP için lebalep kongre yapan parti unvanı kalıcı olacak” dedi.

“BİONTECH AŞISINI SEÇKİNLER OLMUŞSA HESABINI SORARIZ”

Türkiye’ye getirilen Biontech aşısıyla ilgili Davutoğlu, “Kimler Biontech aşısı olmuş? Eğer Çin aşısını sıradan vatandaşlara yapıp, seçkinler Biontech aşısı olmuşsa bunun da hesabını bir gün çıkartır ve sorarız. Bütün bu şartlarda biz mücadelemizi vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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