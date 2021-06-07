Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldı

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık hakkında katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği iddia edilen “Şunu açıklıkla ifade edeyim mi, eğer AKP, bu iktidar bloğu vatansever ve ben terörist isem, onlar gibi vatansever olmaktansa teröristlerin başımın üzerinde yeri var…. o iktidarı zayıflatacak her türlü politika, bu iktidarın köpek dişlerini kıracak, azı dişlerini çekecek her şey meşrudur” sözleriyle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

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