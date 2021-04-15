Ahmet Şık’ın için Boğaziçi fezlekesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık'ın Boğaziçi Üniversitesi açıklamalarını gerekçe göstererek, hakkında “suç işlemek için alenen tahrik”ten geçtiğimiz şubat ayında soruşturma başlatmıştı.

5 Şubat 2021’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada “Bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında; Bağımsız milletvekili Ahmet Şık'ın Boğaziçi protestolarını bahane ederek, “bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın” çağrısında bulunduğuna dair haberler yer alması üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından, 27. Dönem bağımsız milletvekili Ahmet ŞIK hakkında TCK 214. Maddesi kapsamında “Suç işlemek için alenen tahrik” suçundan soruşturma başlatıldığı, kamuoyuna saygıyla duyurulur” denilmişti.

Soruşturmayı tamamlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Boğaziçi eylemleri sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık’ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenledi.

AHMET ŞIK NE DEMİŞTİ?

Ahmet Şık, Boğaziçi’ne atanan Melih Bulu’yu protesto ettikleri için gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakıldığı gün yaptığı açıklamada “Kimse seçimle gidiyorlar sayıklamasının peşinden gitmesin artık. Çünkü mafyayla; hukukla mücadele edilmez. Bunların hukuku ile mücadele edilmez. Evrensel hukuk normlarının olduğu bir hukukla mücadele etmek için herkes yurttaşlık görevini yerine getirmeli, bu mücadeleye omuz verilmeli. İsim vererek de söyleyeceğim Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı veli toplantısında anne babalara yaptığı çağrıyı kimse ciddiye almasın. Burada çok ağır bir yük var ve bu yükü kaldırmak sadece bu genç arkadaşların tek başına yüklenebileceği bir ağırlık değil bu. Hep birlikte ona el atmamız gerekiyor ve hep birlikte o taşı kaldırıp atacağız. O taşın adı saray rejimi” demişti.