AKP’li başkan hem araba kullandı, hem ateş etti

AKP'li Cemal Başaran’ın tabancayla trafikte seyir halindeyken havaya ateş açtığı görüntüleri sosyal medyada paylaşmasına tepkiler yağdı. Aydın-Çine yolunda seyir halinde olduğu görülen Başaran, bir eliyle aracı kullanırken, pencereden dışarı çıkardığı diğer eliyle rastgele ateş açtığı görülüyor.

O ATEŞ ETTİ, ARKADAŞI KAYDETTİ

Çift yönlü kara yolunun karşı şeridinde seyir halindeki araçların içinde bulunanların canını tehlikeye atan Başaran'ı yanındaki arkadaşı cep telefonu ile kaydetti. Sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte tepki alan görüntüler kısa bir süre sonra kaldırıldı.