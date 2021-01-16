AKP’li belediye 50 esnafın dükkanını boşaltması için tebligat gönderdi

Şanlıurfa'nın AKP'li Eyyübiye ilçe belediyesi ilçe merkezinde oto sanayi dükkanı olan 50 esnafa dükkanlarını 15 gün içerisinde boşaltmaları için tebligat gönderdi. AKP'li belediye oto sanayi esnafının ‘işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadığı' gerekçesiyle de birçok esnafa idari para cezası kesti. Kendilerine yer bulmak için Eyyübiye Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Kuş'tan süre talep ettiklerini belirten esnaflar olumsuz yanıt aldıklarını kaydetti.

“10 GÜN MÜDDET VERİLDİ NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ”

Dükkanının boşaltılması için tebligat gönderilen esnaflar arasında olan oto sanayicisi Mehmet Uluğ yaşadıkları sorunu şöyle anlattı:

* Eyyübiye Belediyesi tarafından biz oto sanayi esnafının çevreye verdiği rahatsızlık gerekçe gösterilerek dükkanlarımızı boşaltmamız için 50 esnafa tebligat gönderildi ve bize bir ay süre verildi.

* Tebligatlar geldikten sonra biz esnaflar olarak belediye başkanının yanına gittik ve kendisine bir pandemi, kriz ve kış ayında olmamızdan dolayı dükkanlarımızı boşaltamayacağımızı söyledik.

* Belediye bizleri yerimizden çıkartmak istiyor ama bu dükkanlarımızdan çıktığımızda gidecek yerimiz dahi belli değil. Biz başkandan 6 ay gibi bir zaman istedik ama bu kadar bir sürenin mümkün olmadığını söyledi.

* Bunun üzerine biz esnaflar olarak yine belediye başkanıyla görüşmek istedik ama görüşme taleplerimizi sürekli erteledi. Dün ise Eyyübiye Belediyesi zabıta ekipleri geldi tebligatları esnaflara vererek dükkanlarımızın yarın itibariyle kapatılacağını söylediler.

* Bunun üzerine esnaflar olarak toplanıp belediyeye gittik ve belediye başkanıyla görüşmek istedik ancak belediye başkanı olmadığını için yardımcıları ve zabıta müdürüyle görüştük.

* Görüşmemizden bir saat sonra belediyeden aradık ve belediye başkanı Mehmet Kuş ile görüşmeye gittik ancak görüşmeden bir sonuç alamadık ve 10 gün içerisinde iş yerlerimizden taşınmamız için müddet verdi.

“BU İNSANLAR NEREYE GİDECEK DİYE BİR DERTLERİ YOK”

Salgın ve kış ayına rağmen belediyenin esnafı düşünmediğini belirten Uluğ, ”Ben iş yerimin kirasını 1 senelik peşin verdim bu kiram eğer buradan çıkarsam çöpe gidecek. Böyle zorlu bir dönemde bu kadar insanı düşünme gibi bir dertleri yok. Bu kadar insanın iş yerini kapatırsan bu insanlar nereye gidecek ekmeğini nereden kazanacak diye hiç düşünmüyorlar. Buradan çalışan yüzlerce işçi var hepsi ailesine bakan kişiler bu kişiler ne olacak diye kimse dert etmiyor. Bunun yanı sıra bu kış ayında ve corona virüsü salgını sürecinde iş sorunun olduğun bir süreçte işyerlerimizden nasıl çıkalım? Bizde esnaflar olarak sorunumuza bir çare olması için CHP il Başkanı Hayrettin Çıdır ve Milletvekili Aziz Aydınlık'ı aradık sağolsunlar onlarda bizi kırmayıp geldiler. Belediye başkanını arayıp yaşadığımız sorun için tekrardan bir görüşme ayarladılar ve Çarşamba günü tekrardan bir görüşme yapacağız” diye konuştu.

“BELEDİYE BAŞKANIYLA TEKRARDAN BİR GÖRÜŞME YAPACAĞIZ”

Bu zor dönemde esnaflara kolaylıklar sağlanması gerektiğini belirten CHP Şanlıurfa il Başkanı Hayrettin Çidir, ”Buradaki esnafımızın yaşadığı sorunla ilgili Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ile görüştük. Bu zor koşullarda yüzlerce kişinin çalıştığı bu oto sanayinin ani bir şekilde taşınma kararının doğru olmadığını kendilerine ilettik. Başkan beyde bu esnafın o bölgede çevreye rahatsızlık verdikleri ve şikayetler olduğu gerekçesiyle taşınması gerektiğini OSB'de bu esnafa yer verileceğini söyledi. Ancak burasıda 30-40 km. şehrin dışında ve tabiri caizse kuş uçmaz kervan geçmez bir yer. Bu anlaşmazlığı bir kez daha görüşmek üzere belediye başkanı ve esnaflar ile birlikte tekrardan görüşeceğiz bu görüşme sonrasında nasıl bir sonuç çıkacak göreceğiz” ifadelerini kullandı.