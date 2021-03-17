AKP’li belediyede MHP’li personele dayak

31 Mart seçimlerinden sonra MHP’den AKP’ye geçen Mucur belediyesine, daha önce MHP döneminde işe alınan 3 işçiye yoldan geçen araçları saydırdığı ileri sürülen Belediye Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz’ın adı şimdi de darp olayına karıştı. Atılgan Yılmaz göreve başlamasının ardından zabıtalıktan alınarak yediemin deposuna bekçi yapıldı. Ardın da su sayaçları okumakla görevlendirilen 51 yaşındaki Halil Koruyucu, küfür ve hakaretlere maruz kalıp darp edildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

TEK SUÇUM MHP’YE OY VERMİŞ OLMAM

10 yıl önce MHP’li Belediye Başkanı Ali Şahin döneminde kadrolu memur olarak işe alındığını ve zabıta görevlisi olarak çalıştığını anlatan Halil Koruyucu, şunları söyledi:

* 10 sene boyunca zabıta olarak görev yaptım. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’den seçilen şimdiki belediye başkanımız Atılgan Yılmaz bey görev yaptığım sırada terminale gelerek bana, ‘buraları neden temizletmiyorsun?’ diyerek hakaret etti.

* Ben de, temizlik elemanları geldiği zaman temizletirim dedim. Orada bize ağza alınmayacak küfürler edip, ‘5 bin lirayı alıp gidiyor, 10 senedir iş yapmıyor, yatıyor’ Bu olayın ardından da zabıta elbisemi çıkartarak beni yedi emin memurluğu adı altında ufak bir kulübeye gönderip bekçilik yaptırdı.

* Son 1 senedir de orada görev yapıyordum ve alıştım. Bu sabah ise beni mahallede su yazmam için görevlendirmiş. Ben de başkanın huzuruna çıkarak, ‘Sayın başkanım benim 10 senelik elbisemi çıkardınız. Terminalde ölmüş anama, bana küfür ettiniz.

* Yedi emin memurluğu altında beni bir kümese attın bir senedir de oradayım. Şimdi de beni mahalleye su yazmaya vermişsin. Ben sana ne yaptım başkanım? Benim suçum MHP’ye oy vermek mi?

* Ben Hüseyin Köşker’e (MHP adayı) açıkça çalıştım ve oy verdim. Köşker de benim akrabam. Bana kim ekmek verdiyse ben oyumu ona veririm’ dedim”

ODASINDAN KOVDU

Durumunu anlattıktan sonra Belediye Başkanı Yılmaz’ın, “İş mi beğenmiyorsun, görev mi beğenmiyorsun? Çık dışarıya” diyerek kendisini odasından kovduğunu dile getiren Koruyucu, dışarıya çıktığı sırada Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Şimşek ile karşılaştığını söyledi.

Şimşek’in de kendisine hakaret ve küfür ettiğini ileri süren Koruyucu, “Mustafa Şimşek isimli arkadaş beni gırtlakladı. O arada da çaycıları, şoförü, şirket elemanları beni darp ettiler. Kim vurduya gittim. Sabah giderek darp raporu alıp hepsinden şikayetçi oldum. Bunun yaptığı psikolojik baskı. Gelip gidip bize hakaret ediyor. Bizler de devletin memuruyuz. Yani biz hakkımızı savunamayacak mıyız? Belediyeye gidemeyecek miyiz ? Belediyeye sokmuyorlar bizi MHP’ye oy verdik diye. Amaçları ne onu da bilemiyorum. Beni dövdüler. Bu olayın sonuna kadar gideceğim” diye konuştu.

BAŞKAN VE YARDIMCISINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Halil Koruyucu, olaydan sonra gittiği polis merkezinde makam odasında kendisine küfür eden Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz’dan, kendisine saldıran ve küfür eden Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Şimşek’ten ve kendisini darp eden diğer 3 kişiden şikayetçi oldu.