AKP’li vekile göre esnafın yüzde 90’ı halinden memnun

Orman ve Su İşleri eski Bakanı ve AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Ahilik Haftası kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından açıklama yapan Eroğlu, "Esnaflarımızı gezerken özellikle esnaflarımız memnun olduklarını son 2 aydır işlerinin çok güzel bir şekilde açıldığını ifade ediyor. Esnaflarımızın yüzde 90'ı memnuniyetini ifade etti" diye konuştu.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, AKP Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, beraberindeki bir grup partili Ahilik Haftası münasebetiyle kentte esnaf ziyaretlerinde bulundu.

“ESNAFLARIMIZIN YÜZDE 90’I MEMNUNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ”

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Milletvekili Eroğlu, corona virüs ve ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren esnafın durumunu görmezden geldi. Yaptıkları ziyaretlerde esnafın yüzde 90'ının halinden memnun olduğu söylediğini ifade eden Eroğlu şöyle konuştu:

“Esnaflarımız cemiyetin orta direğidir. Her zaman korumamız kollamamız gerekir. Esnaflarımız büyük hizmetler yapıyorlar. Sabahın köründen başlayıp geç saatlere kadar vatandaşımıza hizmet verme çabası içerisindeler. Bu nedenle esnaflarımızın her daim yanındayız. Biliyorsunuz geçmişte AK Parti'den önce Halk Bankası esnaflarımıza yüzde 49’dan kredi verirdi. Biz bu rakamları çok cüzi miktarlarda çektik. Esnaflarımızı desteklememiz lazım. Esnaflarımızı gezerken özellikle esnaflarımız memnun olduklarını son 2 aydır işlerinin çok güzel bir şekilde açıldığını ifade ediyor. Esnaflarımızın yüzde 90'ı memnuniyetini ifade etti. İnşallah hayırlı olur, bereketli olur. Ahilik Haftası'nın nail olmasını diliyorum. Kazancın 10'da 9'u ticarette ve cesaretidir diye bir hadis-i şerif var. Allah bütün esnaflarımızı Halil İbrahim bereketi ihsan buyursun inşallah”

“HER ZAMAN ŞÜKREDİYORLAR”

Esnaf ziyaretlerine ilişkin konuşan AKP Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ise esnafın sürekli şükrettiğini ifade etti. Uluçay “Esnaflarımız her zaman olduğu gibi gerçekten misafirperver insanlar. Her zaman şükür ediyorlar. Bizler de onların taleplerini, daha iyi olması adına varsa sıkıntılarını aldık. Biliyorsunuz Ahilik; doğruluğun, dürüstlüğün, iyi ahlakın, mütevaziliğin ve yardımseverliğin sembolüdür. Afyonkarahisar’da esnaflarımızın yardımseverliği doğruluğu dürüstlüğü her daima ön planda olmuştur. Ben buradan tüm Afyonkarahisarlı esnafımızın Ahilik haftasını kutluyorum” şeklinde konuştu.