Aksaray’da tam kapanmanın ardından sokaklar tıklım tıklım

Aksaray’da vaka sayısı yüksek olduğu ve kırımız kategoride yer aldı için cumartesi günü saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05.00 sıralarında sona erdi. Dün market, bakkal ve manavlarda kapalı olacak şekilde tam kapanma sistemi uygulandı. Bugün ise cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu.

Kentte hava sıcaklığının da artmasıyla maske kurallarına uyulurken, sosyal mesafe unutuldu. Kentin işlek noktalarından Bankalar Caddesi ile Eski Sanayi Caddesi’nde kalabalık olduğu gözlendi. Polis ekipleri vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyardı.

Kent halkından Ahmet Çiçek (62), ”Dün şehrimizde yasak dolayısıyla kimse sokağa çıkmadı. Bugün genel olarak yoğunlukta biraz fazlalık var. Ben işi olanın çıkmasına bir şey demiyorum. Ama işi olmayanın dışarı çıkması doğal değil. Aksarayın bir an önce kırmızı listeden çıkıp maviye dönmesi arzu ediyoruz. Bunu da maske, mesafe ile temizliğe ciddi oranda uyarsak normale döneriz diye düşünüyorum dedi.

Kentte ayrıca merkeze bağlı Yeşiltepe beldesi, koronavirüs vaka sayası artması nedeniyle 7 gün karantinaya alındı. Yenikent beldesindeki karantinanın da 15 Mart Pazartesi günü saat 08.00’e kadar uzatıldı. (DHA)