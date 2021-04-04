Altun: Sadece imzacılar değil, onları cesaretlendiren de…

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 103 emekli amiralin bildirisiyle ilgili re’sen soruşturma başlatmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altun, tweet’inde şu ifadeleri kullandı:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dün geceki skandal açıklamayı “hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla” re’sen soruşturma başlattı. Sadece imzacılar değil, onları cesaretlendiren de hukuk önünde hesap verecek…”

İlginizi Çekebilir 103 emekli amiralin bildirisine soruşturma