Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Altun: Sadece imzacılar değil, onları cesaretlendiren de…

103 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan bildirinin yankıları sürüyor. Re'sen soruşturma başlatılması sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bir açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:53, 04/04/2021
HaberlerGündem
Altun: Sadece imzacılar değil, onları cesaretlendiren de…

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 103 emekli amiralin bildirisiyle ilgili re’sen soruşturma başlatmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altun, tweet’inde şu ifadeleri kullandı:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dün geceki skandal açıklamayı “hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla” re’sen soruşturma başlattı. Sadece imzacılar değil, onları cesaretlendiren de hukuk önünde hesap verecek…”

İlginizi Çekebilir103 emekli amiralin bildirisine soruşturma103 emekli amiralin bildirisine soruşturmaİlginizi ÇekebilirEmekli amirallerden Montrö ve sarıklı amiral bildirisiEmekli amirallerden Montrö ve sarıklı amiral bildirisi