AÖF yaz okulu başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulu kayıt yenileme ve sınav tarihlerini merakla beklerken Anadolu Üniversitesi tarafından beklenen açıklama yapıldı. Açıklamaya göre AÖF yaz okulu başvuruları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alınacak olup Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılması planlanmakta.

AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

AÖF internet sitesi üzerinden yapılacak kayıtlar için Öğrenci Otomasyonu Ders Seçim sayfasını ziyaret etmek gerekecek. Ödemeler, hem internet üzerinden hem de ATM’lerden ödenebilecek. Yaz Okulunda kayıt yapılan 1 Ders için 225 TL, ilave her ders için 25 TL olarak belirlendi.

AÖF YAZ OKULU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

▪ Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

▪ İnternet Bankacılığı ile Ödeme

▪ ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

▪ Mobil Bankacılık ile Ödeme

Kayıt tarihinin son günü saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecektir.