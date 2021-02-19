Bakan Akar: Teröristler bundan sonra kendilerini hiçbir yerde güvende hissedemeyecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ile İzmir Foça Deniz Üs Komutanlığı'nda düzenlenen 2’nci Korvet Filotillası Komodorluğu Sancak Tevcih Töreni'ne katıldı. Akar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından sancağı Albay Gökhan Temizöz’e teslim etti.

“TOPLANTININ TÜRKİYE'DE YAPILMASI İÇİN GELMELERİNİ BEKLİYORUZ”

Türkiye’nin, tüm sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri, karşılıklı iyi niyet, saygı ve diyalog çerçevesinde müzakereyle barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesinden yana olduğunu söyleyen Akar, şöyle konuştu:

* Sayın Cumhurbaşkanımız NATO genel sekreteriyle görüştüler. Bu görüşme sonrasında ayrıştırma toplantılarının yapılmasına karar verdiler ve bu toplantılar yapılmaya başlandı. Biz bunu destekliyoruz.

* Diğer taraftan daha önce istişari olarak yapılan toplantılar da artık Ege İstişare Toplantılarına dönüştürüldü ve bu şekilde yapılmaya başlandı. Bunun da 61’incisi 25 Ocak’ta gerçekleştirildi.

* Yunan komşularımızın 3’ünü yaptığımız 4’üncü yani güven ve güveni artırıcı önlemler çerçevesindeki toplantının da Türkiye’de yapılması için gelmelerini bekliyoruz.

“YUNAN KOMŞULARIMIZIN BOŞA GAYRET GÖSTERDİKLERİNİ SÖYLEYEBİLİRİZ”

Akar, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

* Tüm olumlu yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen, uluslararası hukuktan doğan haklarımızın kısıtlanmasına yönelik provokatif girişimler, eylemler, yapılan sorumsuz açıklamalar ve tehdit dili Ege’de gerginliği doğal olarak artırıyor, tırmandırıyor ve sorunları derinleştiriyor.

* Bölgesel barış, huzur ve istikrarı bozuyor. Yunanistan sorunlarını bir şekilde Türkiye Avrupa Birliği bir şekilde Türkiye Amerika Birleşik Devletleriyle sorunlarımız varmış gibi olayları çarpıtmaya devam ediyor.

* Bu husus AB tarafından da ABD tarafından da biliniyor olmalı bu konuda ciddi işaretler var. Bu da işin memnuniyet verici bir boyutu. Bu konuda Yunan komşularımızın gerçekten bu manada boşa gayret gösterdiklerini söyleyebiliriz.

“GÖRÜŞMELERİN ANKARA'DA YAPILMASINI BEKLİYORUZ”

Yunanistan'ın bir takım yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek açıklama ve eylemlerden kaçınması gerektiğini ifade eden Akar, şu açıklamalarda bulundu:

* Başkalarına güvenmeyip geçmişten ders alarak hareket etmelidir. Türkiye’nin haklı, tarihi sürece uygun, makul ve mantıklı yaklaşımını görmeli.

* Görüşmelerde meselelerin hak, hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde ele alınmasını ve bir çözüme ulaşılmasını umuyoruz.

* Ön koşulsuz olarak her türlü görüşmeye hazır olduğumuzu daha önce beyan ettik ve buna göre görüşmeler başladı ve biz diğer güven artırıcı önlemler çerçevesinde görüşmelerin de Ankara’da yapılmasını bekliyoruz.

“HİÇBİR OLDUBİTTİYE İZİN VERMEYİZ”

“Kimsenin toprağında, hakkında, hukukunda gözümüz yok” diyen Akar, “Bunu birçok kez söyledik ve uygulamalarda da açıkça gösterdik. Ancak diğer taraftan da haklarımızdan vazgeçmeyeceğimizi, hakkımızı çiğnetmeyeceğimizi de herkesin bilmesi lazım. Özetle söylemek gerekirse şehit de oluruz, gazi oluruz ancak hiçbir oldubittiye izin vermeyiz” ifadelerini kullandı.

“AB'NİN STRATEJİK KÖRLÜĞÜ BİR KENARA BIRAKMASI LAZIM”

Kıbrıs meselesinin milli mesele olduğunu söyleyen Akar şu ifadeleri kullandı.

* Kıbrıs Barış Harekatı'nı herkesin görmesi, göz ardı etmemesi lazım. Gerçekten adaya barış, huzur ve istikrar getirmiştir.

* Türkiye Kıbrıs’ta İngiltere ve Yunanistan ile birlikte garantör bir devlettir. Adadaki Türk askeri varlığının hukuki temelinden farklı gösterilmeye çalışılması da gerçekleri yansıtmamaktadır. Bu yapılan yanlış beyanlar, haksız ithamlar ne Yunan ne de Rum tarafına hiçbir fayda sağlamayacaktır.

* Rumların bir an önce uzlaşmaz tutumlarından vazgeçmesi, oradaki Türk farklılığını kabul etmeleri gerekmektedir.

* AB’nin de stratejik körlüğü bir kenara bırakması lazım. Olayları yakından takip edip olduğu gibi görmelerini bekliyoruz.

“TÜM DENİZLERİMİZDEKİ MENFAATLERİMİZİ KORUMAKTA KARARLIYIZ”

Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

* 50 yıldır başarısızlıkla sonuçlanan eski çözüm formüllerini tekrar tekrar konuşmak zaman kaybından başka hiçbir sonuç doğurmaz. 50 yıldır bunu açıkça gördük.

* Adadaki durumu yakından takip eden bizler adada artık 2 devletli çözümden başka bir çıkış olmadığını görüyoruz. Aklıselim sahibi olan herkesin de bunu görmesini bekliyoruz.

* 3'üncü taraflardan beklentimiz objektif olmaları, sorunları akıl ve mantık çerçevesinde değerlendirmeleri. Bütün bunları söyledikten sonra şu hususlar asla unutulmamalı.

* Türkiye’nin ve Kıbrıs Türkünün Kıbrıs ile alakalı yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı yoktur. Kıbrıs dahil tüm denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizi korumakta azimliyiz, kararlıyız.

“48 HEDEF BAŞARIYLA VURULDU”

Pençe Kartal-2 Harekatı'na ilişkin de açıklamalarda bulunarak “Halkımızı ve hudutlarımızı korumak maksadıyla Gara'ya yapılan bu harekat, 10 Şubat saat 02.55'te uçaklarımızın faaliyeti ile başladı” diyen Akar, harekatta 40'tan fazla uçağın görev aldığını belirtti. Harekat kapsamında 50'den fazla hedefin seçildiğini söyleyen Akar, güvenlik nedeniyle bunların bir kısmının iptal edildiğini ve 48 hedefin başarıyla vurulduğunu dile getirdi.

“BÖLGEDEKİ İNLER TERÖRİSTLERİN BAŞINA YIKILDI”

Türkiye'nin Irak'ın da toprak bütünlüğüne saygılı olduğunun altını çizen Akar, harekatın dost ve müttefiklerle koordineli bir şekilde yapıldığını söyledi.

“PKK terör örgütü tarafından ‘girilemez,' ‘ulaşılamaz' denilen, güvenli alan olarak sayılan bölgede terör örgütüne ağır darbeler vuruldu” diyen Akar, “75 kilometre genişliğinde 25 kilometre derinliğindeki bir alanda yer alan tüm hedefler başarılı bir şekilde tahrip edildi. PKK terör örgütünün kaçacak bir yerinin kalmadığını örgütün sözde yöneticileri çok iyi anladı. Söz konusu bölgedeki inler teröristlerin başlarına yıkıldı” ifadelerine yer verdi.

“TERÖRİSTLERİN BÜYÜK BİR PANİK İÇİNDE OLDUKLARINI ÖĞRENİYORUZ”

Harekatta dördü sözde üst düzey sorumlu olmak üzere 53 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Akar, şunları söyledi:

* Harekat ile PKK terör örgütünün sözde üst düzey yönetiminde ciddi bir panik ve derin endişe olduğu, örgütün hareket kabiliyetinin ciddi şekilde sınırlandığı gelen istihbari bilgiler arasında yer almaktadır.

* Harekat sonrası terör örgütünün iç değerlendirmelerine yönelik alınan istihbarattan, teröristlerin büyük bir darbe aldıklarını ve büyük bir panik içinde olduklarını öğreniyoruz.

* Teröristler bundan sonra kendilerini hiçbir yerde güvende hissedemeyecekler.

“İCRA ETTİĞİMİZ HAREKATLAR ARASINDA EN BÜYÜK ALANI GARA HAREKATI KAPSAMAKTAYDI”

Bakan Akar, harekata ilişkin şu bilgileri de verdi:

* Operasyon kara desteği olmadan çok geniş bir alanda son derece zor ve çok ciddi zorluklar içeren arazi ve iklim koşullarında gerçekleştirildi.

* Bugüne kadar icra ettiğimiz harekatlar arasında bakıldığında gerçekten alan olarak, kapsam olarak en büyük alanı bu harekat kapsamaktaydı.

* Bizim gözbebeğimiz olan Özel Kuvvetlerimizin katıldığı bu harekat zor coğrafyada icra edildi ve burada Özel Kuvvetlerimizin her türlü arazi ve iklim koşullarında sınırlarımızdan irtibat olmadan da harekatlarını icra edebilecek kabiliyete sahip olduklarını ve daima göreve hazır olduklarını bir kez daha gösterdiler.

“TERÖR KÜRESEL BİR BELADIR”

Harekat sırasında ilk temasta üç personelin şehit olduğunu söyleyen Akar, şöyle konuştu:

* Harekatın başlangıcında ilk teması müteakip biri yabancı olmak üzere toplam 13 evladımız şehadet mertebesine erdiler. Alçak PKK'nın ne kadar cani bir örgüt olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

* Aynı zamanda yurt içinde ve yurt dışında da PKK terör örgütünün yandaşları, destekçileri de tüm dünyanın ve asil milletimizin gözleri önüne serildi.

* Bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadığımız gibi bu şehitlerimizin de kanını yerde bırakmadık.

* PKK terör örgütü bugüne kadar en büyük zararı bölge halkına, Kürt kardeşlerimize vermiştir. Tüm muhataplarımız bilmelidir ki terör küresel bir beladır.

* Terörün her türlüsüne karşı olmak ve ortak bir duruş sergilemek hepimizin görevi, her şeyin ötesinde bir insanlık görevidir.

“NATO GENEL SEKRETERİ GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE PKK'YI KINADI”

İki gün süren ve video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısına ilişkin de açıklamada bulunan Bakan Akar, “Toplantı öncesinde ve sırasında NATO Genel Sekreteri Sayın Stoltenberg gerçekten müttefiklik ruhuna yakışır ve güçlü bir şekilde, katliamın sorumlusu olan PKK terör örgütünü kınadı. NATO'nun Türk halkı ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti. Buradan kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.