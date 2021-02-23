Bakan Akar: Yunanistan’ın tacizine gerekli karşılık verildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Yunan jetlerinin kuzey Ege’nin uluslararası sularında hidrografik alandaki bilimsel ve teknik araştırmalar yapan TCG ÇEŞME’ye yönelik tacizi sorulan Bakan Akar, şunları söyledi:

* Maalesef Yunan komşularımızın sık sık yaptığı taciz hareketlerinden biri. Dün meydana geldi. Bizim de kendimize göre kurallarımız var, kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi.

* Orada yaptığımız çalışma tamamıyla hidrografik bir çalışma, depremle alakalı bilimsel, teknik bir çalışma. Daha önce Yunan komşularımızın kendilerinin de yaptığı bir çalışma.

* Kendi alanımızda kendimizle alakalı bilimsel, teknik çalışmamızı yaparken bu şekilde bir tacizin uygun olmadığını, iyi komşuluk ilişkilerine yakışmadığını hep birlikte görüyoruz.

* Biz her zaman söylediğimiz gibi diyalogdan yanayız, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız, uluslararası hukuka uyulmasından yanayız fakat maalesef zaman zaman bu tür hareketler oluyor. Bu konuda bizim tavrımız, kararımız, yapacağımız işler belli. Bundan kimsenin şüphesi, endişesi olmasın.

“MÜCADELE DEVAM EDECEK”

Muhalefet liderlerinin Gara’daki terör hedeflerine yönelik harekâta ilişkin eleştirileri hatırlatılarak değerlendirmesi sorulması üzerine Bakan Akar, şöyle konuştu:

* Öncelikle herkesin görmesi gereken bir hadise, PKK’nın alçak yüzünün görüldüğüdür. PKK’nın büyük bir gaddarlıkla, alçaklıkla masum 13 kardeşimizi, evladımızı şehit etti.

* Bunun görülmesi lazım. PKK’nın bu hain yüzü görülmeden olayları başka yere taşımak, götürmek tartışmayı çok yanlış yerlere götürür.

* Silahlı Kuvvetlerimizin personeli verilen görevleri başarılı şekilde yerine getirdiler. Burada asıl görülmesi gereken husus, işin özü, PKK’nın alçak yüzü.

* PKK’nın kaçacak yeri kalmadığını, büyük bir panik içinde olduğunu, özellikle PKK’nın sözde başlarının bunu çok iyi anladığını, iki gece aynı yerde yatmadıklarını hepimiz biliyoruz. Bu mücadele devam edecek.

* En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bizler, Türk Silahlı Kuvvetleri azimle, kararlılıkla bu mücadelemizi sürdüreceğiz ve inşallah asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız.

MAVİ VATAN TATBİKATI

Bir gazetecinin Mavi Vatan tatbikatına ilişkin sorusu üzerine Bakan Akar, tatbikatın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın planlı bir faaliyeti olduğunu vurguladı.

Bakan Akar, Ege Denizi ve Akdeniz'de icra edilecek tatbikatın bilgilerinin daha önceden paylaşılmış bir faaliyet olduğunu vurguladı.

Bakan Akar, Batı Trakya'da gerçekleştirilecek Defender Europe – 2021 adlı tatbikatına yönelik ise söz konusu tatbikatın ABD Avrupa Komutanlığının Avrupa savunmasına destek için yaptığı bir faaliyet olduğunu söyledi.

Tatbikatın 1995’ten beri her yıl yapıldığını aktaran Bakan Akar, Türkiye’nin de VJTF’in bir kısmı ile tatbikata katılacağını kaydetti.