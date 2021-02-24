Bakan Gül’den yeni anayasa açıklaması

AKP Hatay 7nci Olağan İl Kongresi Antakya Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla bağlandığı kongreye, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bölge milletvekilleri, belediye başkanları ile partililer katıldı.

Kongreye video konferansla bağlanan Erdoğan, kongreleri davalarına yakışır şekilde birer demokrasi şölenine dönüştüren partililere teşekkür etti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı;

“TÜRKİYE DÜŞMANLARINI RAHATSIZ EDİYOR”

*Biz ‘daha güçlü demokrasi’ dediğimizde ‘daha güçlü özgürlük’ dediğimizde, bundan en çok terör örgütleri rahatsız oluyor. Sosyal, ekonomik ve siyasal alanda atılan, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki her adım, terör örgütlerini, Türkiye düşmanlarını rahatsız ediyor.

*Türkiye’nin belirleyici aktif bir rolünü asla ama asla çekemiyorlar. Bugün işte Gara’da hain terör örgütünün insanlık dışı yüzünü bir kez daha bütün dünya görmüştür.

*Bu terör örgütünün alçak yüzünü, çaresizliğini bir kez daha herkes görmüştür, alçak teröristlerce şehit edilen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Buradan bir kez daha eli kanlı terör örgütü PKK’yı ve onun içeride ve dışarıdaki tüm destekçilerini şiddetle lanetliyoruz.

“İKİNCİ YÜZYILA SİVİL ANAYASAYLA GİRECEĞİZ”

Yeni anayasa çalışmaları hakkında da bir değerlendirme yapan Gül, şunları söyledi:

*Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yeni ve sivil bir anayasayla gireceğiz inşallah. 83 milyon vatandaşımızın, ‘evet işte bu benim anayasam’ diyeceği bir anayasayı yapmak, gerçekleştirmek de bizim ortak hedefimizdir.

*Bu konuda asla ve asla buyurgan bir süreçle ‘işte önerimiz budur’ diyerek emredici bir şekilde değil, müzakereci ve diyalogla, herkesin anayasada kendi sesini, düşüncesini, rengini hissedebileceği, verebileceği bir anayasayı inşallah bu milletimiz hak ediyor. Bunun da neticesini inşallah hep birlikte göreceğimize inanıyoruz.

*Türkiye, darbe anayasalarının tortularından kurtuldu, sivil bir anayasayı hak ediyor. Milletimiz, gençlerimiz mevcut anayasanın çok ilerisinde. Ümit ediyorum ki tüm siyasi görüşleri, farklı görüşleri buraya intikal ederek ortak bir toplumsal sözleşmeyi hep birlikte inşa edeceğiz ve bunu da gerçekleştireceğiz. DHA

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