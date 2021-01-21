Bakan Soylu isyan etti: Ne yapmalıyım? Bakan olsam ne yazar…

45 gündür annesinin hastanede olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu’nun şifa dileklerini ilettiği mesajın yorumunda bir kişinin küfür ettiği paylaşımı gözler önüne serdi.

“ADLİ KONTROLLE SERBEST”

Sosyal medyadan küfürlü ifadeyi sansürsüz olarak paylaşan Soylu, “45 gündür anam hastanede. Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest” dedi.

“TWEETİMLE YENİDEN ALINIRSA DA PROVOKASYON SAYACAĞIM”

Soylu, şöyle devam etti:

* Ne yapmalıyım. Bakan olsam ne yazar. Millet, devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder. Tweetimle yeniden alınırsa da provakasyon sayacağım.