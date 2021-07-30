Bakanlar yangınlarla ilgili son durumu paylaştı

Türkiye, birçok noktada orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açıklama yaptı.

Pakdemirli’nin açıklamaları söyle:

* Burada devletin tüm kurumları var. Maalesef bu konuyu istismar etmeye çalışıp uçaklar üzerinden bir şey söyleyebilir miyiz diyorlar. Coğrafyaya göre uçak değil de helikopterin daha iyi olduğu kararı alınmış.

* Bizim THK ile sorunumuz yok. Bu uçaklarla ilgili problem var. Bu uçak, uçabilecek kapasitede değil. Uçsa bile performans verebilecek kapasitede değil. Hâlâ antikacı dükkanı gibi 1960’lardan kalma uçakları kullanalım tarzı açıklama yapılıyor

* Aktif olan tüm yangınlarda iyiye doğru gidiş var. Yangınların 57’si kontrol altına alındı. Aktif yangınlar Adana, Osmaniye, Antalya. Bu bölgede Hocalar tarafında tüten odaklarımız var. Etrafları çevrili olmadığı için kontrol altında demiyoruz. Mersin’de iyiye gidiş var.

* Kayseri ve Muğla’da da iyiye gidiş var. Marmaris’teki yangında ufak hasarlar var. Yerleşim yerlerinde şu anda tehdit yok. Tüm yangınlara 3 uçak, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve tüm kamu kurumlarından 4 binin üzerinde personel ile mücadelelerimize devam ediyoruz. 3 Antalya’da, 1 Muğla’da kayıplarımız var. Bugünler son derece hassas günler.

* Temmuzdaki yangınlarla alakalı genel bilgi vermek istiyorum. Kanada’da temmuzda 1 milyon 250 bin hektar alan yandı. Geçen yıl Türkiye’de yanan alanların hepsinin toplamı 20 bin hektardır.

* Rusya’da temmuzda 1 milyon hektarın üzerinde alan yandı. Amerika’da temmuzda 94 bin hektar alan yandı. Avustralya’yı hatırlıyoruz, vurulan hayvanları hatırlıyoruz. Bu işin gelişmişlikle, batı medeniyeti ile alakası yok. Bu işin organizasyonla alakası yok. Bu anlamda ben orman teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Bu noktada dünyanın en başarılı birkaç teşkilatındanız.

Çavuşoğlu’nun açıklamaları:

* Bir taraftan yangın söndürme çalışması diğer taraftan yardım çalışmasını yürütüyoruz. Önümüzdeki süreçte yangından etkilenen vatandaşlarımıza neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Yangından 42 mahalle etkilendi. 27 mahalle tahliye edildi. 15 mahalle kısmen etkilendi.

Tüm mahallelerimizdeki vatandaşlarımıza tüm ihtiyaçlarını ulaştırmak için koordinasyon merkezi kurduk. Yangın söndürme kadar sonrasında atılacak adımlar da önemli.