Basın şehidi Çetin Emeç bugün anılıyor

Genç yaşta başladığı gazetecilikte elde ettiği başarılarla, ardında önemli bir saygınlık ve iz bırakan duayen gazeteci yazar Çetin Emeç, 7 Mart 1990'da evinin önünde katledildi. O dönem Hürriyet Gazetesi genel yayın yönetmenliği görevini yürüten Emeç, gazeteye gitmek üzere İstanbul Suadiye'deki evinin önünde bindiği araçta silahlı saldırıya uğradı. Çapraz ateşe tutulan Emeç otomobilde vücuduna isabet eden 7 kurşunla, 55 yaşında hayatını kaybetti. Şoförü Sinan Ercan da saldırganların hedefi oldu. ;

Her yıl, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anılan Emeç'in ölüm yıl dönümü bu sene pandemi önlemleri nedeniyle yapılamayacak. Çetin Emeç'in eşi Bilge Emeç, “Eşim, babamız, sevgili Çetin Emeç'i aramızdan ayrılışının 31. yılında, Covid-19 nedeniyle, ilk kez kabri başında fiziken toplanmadan anacağız. Anma törenini bu yıl, evlerimizde yapacağız” dedi.

Bilge Emeç, “Bir basın şehidinin ailesinin mensubu olmak zordur. Duruşunuzla ona layık olmaya, aziz anısını gelecek kuşaklara aktarmaya çalışırsınız. Uğradığınız haksızlıklar, vefasızlıklar yüreğinizi burksa da yaşamınızı sürdürürsünüz. En büyük gücünüz, insanınızın ve kurumların vefasıdır. Çok şükür, biz Emeç Ailesi olarak yıllardır bu büyük gücü hissediyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)