Başkan Savaş: Belediyeler eşit denetlensin

Lütfü Savaş, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(HATSU) Genel Kurulunun 2021 mayıs ayı olağan toplantısında konuştu.

HATSU'nun kiraladığı araçlar üzerine iktidar partisi temsilcilerinin yaptığı eleştirilere yanıt veren Başkan Lütfü Savaş, şunları söyledi;

“DENETLENMEKTEN RAHATSIZ DEĞİLİZ”

*Bizim kanunlar önünde boynumuz kıldan ince. İtirazı olan ve kafasında soru işareti olan arkadaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savcılık makamına başvurabilir. Biz bütün yapmış olduğumuz işlemleri devletimizin savcısına açarız. Bu konuda müsterihiz. Devletimizin bizleri denetlemesinden rahatsız değiliz.

*İktidar partisinin belediyelerinin de denetlenmesini istiyoruz. Balıkesir, Ordu ve Kayseri gibi büyükşehir belediyelerinin araç kiralama şeklini paylaşırsanız size teşekkür edeceğim. İktidar partisinin mensubu olan arkadaşımızın kendi iktidarda olduğu büyükşehir belediyelerinin araç kiralamalarını tekrardan gözden geçirmelerini rica ediyorum.

*Ancak öyle mukayese edebiliriz. Bu konuyu tek taraflı mukayese etme şansımız yok. Lütfen Kayseri, Ordu ve Balıkesir belediyelerini inceleyin bu konuyu öyle tartışalım.

Öte yandan Belediye Meclisi, İsrail'in Ramazan Ayı'nda Filistin halkına gerçekleştirdiği menfur saldırı ve Doğu Türkistan'daki masum insanlara yapılan katliamı da oy birliği ile kınadı.

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