Başkanı şikayet eden yardımcısı görevden alındı

Menderes Belediyesinden, Belediye Başkan Yardımcısı Gürsel Rüzgar'ın Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ı CİMER'e şikayet ettiği iddialarına ilişkin bir açıklama geldi.

Gürsel Rüzgar ile ilgili çıkan haberlerin kamuoyunda yer edindiğinin belirtildiği açıklamada, “Hizmet kalitesini arttırmak, koordineli çalışmayı sağlamak adına birimler arası düzenlemeye giderek yönetim kadromuza 2 belediye başkan yardımcısı atayarak hizmetlerimizi sunmayı sürdürdük. Son zamanlarda belediye başkan yardımcımız Gürsel Rüzgar'la ilgili çıkan haberler kamuoyunda geniş şekilde yer almıştır. Süreçte, konunun netliğe kavuşması için belediye başkanımız Mustafa Kayalar, belediye başkan yardımcımız Gürsel Rüzgar'la bir araya gelmiş ve gerekli açıklama 28 Nisan Çarşamba günü kamuoyu ile paylaşılmıştır” denildi.

Açıklamada, “Ancak çıkan son haberler kamuoyunda belediyemize yönelik olumsuz bir algıya neden olmuş, tüm çalışanlarıyla uyum içerisinde Menderes'e en iyi hizmetleri sunan yönetim anlayışını gölgede bırakan bir durumun da oluşmasına sebep oluşturmuştur. Bu zamana kadar başarılı hizmetleri ve projeleriyle gündemde yer alan belediyemizin adının bu tür bir olayla gündeme gelmesinin yanı sıra güven olgusunun da zarar görmesine yol açmıştır” denildi.

“BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI”

Belediye Başkan Yardımcısı Gürsel Rüzgar'ın Başkan Kayalar'ın talimatıyla görevden alındığının aktarıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Belediyemizi olumsuz şekilde etkileyen gelişmeler sonucunda belediye başkanımız Mustafa Kayalar'ın talimatıyla, 5393 sayılı belediye kanununun 49. maddesinin 7. fıkrası gereğince belediye başkan yardımcımız Gürsel Rüzgar'ın 3 Mayıs 2021 tarihi itibariyle görevi sona ermiştir. Menderes'imizin her bir ferdini ve belediyemizi olumsuz şekilde etkileyen hiçbir duruş veya girişime bugün olduğu gibi bundan sonra da izin vermemiz şeffaf belediyecilik ilkemize aykırı olacaktır. Dün olduğu gibi bugün de haktan, hukuktan yana hareket ederek, kanunların bize tanıdığı yetkiyle Menderes'imiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Herkesin sesi, her kesimin belediyesi olarak, adil ve eşit hizmet anlayışımızı şeffaflık ilkemizden ödün vermeden sürdüreceğiz.”

“HAZİNE ARAZİLERİNİN TALINA KARÇI ÖNLEM ALINSIN”

Görevden alınan Gürsel Rüzgar, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ı CİMER'e şikayet ettiği iddialarıyla ilgili, “CİMER'e yapılan başvuru hazine arazilerine yapılan yağmaya, talana karşı önlem alınması gerektiğine dairdir” demişti.