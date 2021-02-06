Boğaziçi eylemlerine katılan 4 kişi tutuklandı

Boğaziçi protestolarında gözaltına alınan ve tutuklanan öğrenciler için Kadıköy'de yüzlerce kişinin katıldığı eyleme polis tarafından yapılan müdahale sonucu gözaltına alınanlardan son olarak 5 kişinin de emniyet işlemleri tamamlandı.

Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen N.E., A.K., Y.E.K., M.C.D., ve Ö.Ş., ayrı ayrı ‘2911 sayılı gösteri/yürüyüş kanununa muhalefet', ‘görevi yaptırmamak için direnme', ‘kamu malına zarar verme' suçlarından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Savcılık, ayrıca Ö.Ş.'ye ‘terör örgütü propagandası yapmak' suçundan da tutuklama talep etti. Hakimlikteki sorgusu tamamlanan kişilerden 4’ü tutuklandı, 1’ine ev hapsi adli kontrol hükmü verildi.

Boğaziçi dosyası avukatları, yaptıkları görüntülü açıklamada 1 Ocak 2021 tarihinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör atandığını hatırlatarak yapılan atamayı protesto ettiği için 600'e yakın öğrencinin gözaltına alındığını belirtti.

“YÜRÜTMENİN EN ÜST MAKAMLARI TARAFINDAN HEDEF GÖSTERİLDİ”

Avukatlar tarafından yapılan ortak açıklamada, 21 öğrenciye ev hapsi adli kontrolü verildiği belirtilerek şöyle denildi:

* Birçok kişinin evi basıldı, özel eşyalarına el konuldu. Üniversitelerin ve adliyelerin içerisine çevik kuvvet ekipleri girdi.

* Yüzlerce öğrenci ve LGBTİ+'lar, yürütmenin en üst makamları tarafından hedef gösterildi. Binlerce insan polisin kötü muamelesine maruz kaldı.

* Bu öğrenciler, eylem sırasında yaklaşık 200 kişinin üzerine hızla sürülen ve yoldaki çöp konteynerlerinin önüne sürükleyen polis aracına zarar verdikleri iddiasıyla gözaltında tutuldu.

* Bu öğrencilerden 5'i tutuklama istemiyle 1'i konutu terk etmeme istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

“BOĞAZİÇİ TUTUKLANAMAZ”

Süreç boyunca öğrencilerin yanında olduklarını ifade eden avukatlar, “Tüm süreçte öğrencilerin yanında olan avukatlar olarak, hukuksuzluklara bizzat şahidiz. Hukuksuzlukların karşısında öğrencilerin yanındayız. Müvekkillerimizi serbest bırakın. Boğaziçi tutuklanamaz” ifadelerini kullandı. Fahrettin Öztürk/SÖZCÜ