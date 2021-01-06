Boğaziçi eylemleri Kadıköy’de devam ediyor

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Melih Bulu’nun atanmasıyla başlayan protestolar devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri bugün Rektörlük önünde gerçekleştirdikleri eylemin ardından saat 16.00’da Kadıköy’de yapacakları kitlesel eylem için slogan atarak Bebek kampüsünden çıkış yaptı. Beşiktaş İskelesi’ne doğru yürüyen öğrencilere yoldan geçen vatandaşlar da destek verdi.

ALKIŞLARLA KARŞILANDILAR

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri vapurlarla Kadıköy’e ulaştı. Öğrenciler burada kalabalık bir grup tarafından alkışlarla karşıladı. Rıhtım Meydanı’nda TOMA’ların ve polisin hazır beklediği görüldü.

‘Zıpla, zıpla, zıplamayan kayyumdur’, ‘Yaşasın öğrenci dayanışması’, ‘Kayyum rektör istemiyoruz’, ‘Gözaltılar serbest bırakılsın’ şeklinde sloganlar atan öğrenciler, Rıhtım Meydanı’nda bir basın açıklaması okuyarak taleplerini sıraladı. Öğrencilerden İdil Kaya tarafından okunan basın açıklamasında üniversiteye atanan kayyumun ülke gerçekliğinden kopuk olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“ALIŞMAYACAĞIZ, KABULLENMEYECEĞİZ!”

* Kayyım rektör Melih Bulu'nun canlı yayındaki iddialarının aksine, biz burada Boğaziçi Üniversitesi'nin azınlığını değil ta kendisini temsil ediyoruz! Biz Boğaziçi Üniversitesi'nin bileşenleri olarak kayyım rektör atamasına karşıyız. Kayyım politikalarının bizi hep kötüye götüreceğini biliyoruz, alışmayacağız, kabullenmeyeceğiz!

“KAYYUM GİDENE VE GÖZALTIDAKİ ARKADAŞLARIMIZ BIRAKILANA KADAR KONU KAPANMAYACAKTIR”

* Bilinsin ki; yalnızca Boğaziçi'nden ibaret değiliz, tüm öğrencilerin ve ülkenin bütünün yani İstanbul Sözleşmesi uygulansın diyen Kadınların ve LGBTİ artıların; Boğaziçi Üniversitesi'nin önünde direnen Bimeks İşçilerinin ve bilumum emekçi ve ezilenlerinin demokratik taleplerini dile getirmek için buradayız.

* Boğaziçi gerçekliğinin ülke gerçeğinden kopuk olmadığının bilincindeyiz. Çünkü biliyoruz ki yalnızca üniversiteler değil, hem STK'lar hem belediyeler bu politik dayatmanın kurbanı olmakta ve halk iradesi hiçe sayılmaktadır. Demokratik taleplerimizi dile getirdiğimiz en temel alanlardan biri olan üniversitelerimizde ise kayyım atamaları üniversitelerimizin özerkliğini yok etmekte dolayısıyla ülkemizin geleceğini büyük bir tehdit altında bırakmaktadır.

* Bugün Devlet Bahçeli'nin söylediğinin aksine bizim için konu kapanmamıştır. Kayyımlara gidene kadar ve gözaltıdaki arkadaşlarımız bırakılana kadar da konu kapanmayacaktır.

TALEPLER SIRALANDI

“Bu noktada, demokratik alanları genişletmek için, birliğimizin ve direnişimizin verdiği güvenle sesleniyoruz:

* Gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın.

* Kayyım olarak atanan Melih Bulu ve tüm rektörler acilen istifa etsin.

* Tüm üniversitelerde rektörlük için üniversite bileşenlerinin rızası gözetilerek demokratik seçimler düzenlensin.

Kayyımları kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Biliyoruz ki; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”

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