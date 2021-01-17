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Bolu Dağı’nda makaslayan tır yolu trafiğe kapattı

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı’nda kar yağışı etkisini giderek artırıyor. İstanbul’dan Ankara istikametine seyir eden A.Y. idaresindeki 54 PR 489 plakalı tır makaslayarak yolu trafiğe kapattı.

Güncellenme: 15:14, 17/01/2021
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Bolu Dağı’nda makaslayan tır yolu trafiğe kapattı

Ankara’ya doğru seyahat eden tır Bakacak mevkiinde yoğun kar yağışı sebebiyle makasladı. Tırın makaslaması sonrası Bolu Dağı Ankara istikameti trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Bolu Dağı'na çıkış noktası olan Kaynaşlı mevkiinde otomobil, kamyon ve tırların çıkışına izin vermedi.

KALDIRILMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Emniyet ekipleri ve Karayolları ekipleri makaslayan tırın kaldırılması için bölgede çalışma başlattı. Çalışmanın ardından makaslayan tır kurtarılarak, Kaynaşlı mevkiinde bekletilen araçlar Bolu Dağı Ankara istikametine yönlendirilmeye başlandı. (İHA)

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