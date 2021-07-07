Bu da çakarlı kamyon!

Üsküdar'da 6 Temmuz tarihinde saat 10.30 sıralarında yaşanan olayda, E-5 karayolu Altunizade mevkiinde ilerleyen bir kamyonda çakar tertibatı olduğu fark edildi.

Polis tarafından durdurulan kamyonun yapılan sorgulamasında koruma şerhi bulunmadığı tespit edildi. Kamyon sürücüsü K.İ. isimli şahıs ile araç sahibi hakkında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun “izinsiz çakar- siren tertibatı kullanma” içerikli 26/2 maddesine istinaden toplam 2 bin 678 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 01 Ocak 2021 ile 05 Temmuz 2021 tarihleri arasında “izinsiz çakar-siren tertibatı kullanımı” konusu ile ilgili İstanbul genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, bin 435 araç sürücüsüne toplam 1 milyon 921 bin 465 TL para cezası uygulandı.