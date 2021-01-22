Canlı yayında cinayet itirafı: Ben yapmasaydım, o beni öldürecekti

Mersin'in Anamur ilçesinde muz serasında işlenen cinayet üzerindeki esrar perdesi aralandı. Günlerdir Müge Anlı'nın programına katılan Alime Toprak, eşi 44 yaşındaki Ali Toprak'ı öldürdüğünü canlı yayında itiraf etti. Genç kadın, cinayet nedenini ise savcıya ayrıntılı anlatacağını söyledi.

CANLI YAYINDA İTİRAF

Mersin’in Anamur ilçesinde muz serasında Ali Toprak’ın cansız bedenini eşi Alime Toprak buldu. Ali Toprak’ın ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak isteyen ailesi Müge Anlı’ya başvurdu. Anlı'nın sorularını yanıtlayan Alime Toprak, diğer seraya gittiğini döndüğünde ise, eşi Ali Toprak'ın yerde yattığını söyledi. Ses vermediğini, kafasının kanadığını gördüğünü anlattı. Kendisinin de o sırada bayıldığını söyledi.

Her defasında diğer seraya gittiğini söyleyen Alime Toprak’ın gizli kamerada görülmemesi şüpheleri artırdı. Müge Anlı ve ekibinin üzerine gitmesi üzerine Alime Toprak, kocasını öldürdüğünü itiraf etti. Müge Anlı, Alime Toprak’ın cinayeti işlediğini itiraf ettiğini açıklarken, “Ben yapmasam o beni öldürecekti. Benim büyük oğlum hiç üzülmedi, babasından çok çekti” dediğini aktardı.

“ÇOCUKLARIMI KORUMAK İÇİN ÖLDÜRDÜM”

Müge Anlı, Alime Toprak’ın cinayet nedenini burada anlatmak istemediğini yalnızken anlatacağını şu ana kadar iki çocuğunu koruduğunu ama başaramadığını söylediğini vurguladı. Eşinin kendisine ve çocuklarına işkence yaptığını ama son yaptığına dayanamadığını anlatan Müge Anlı, Alime Toprak'ın bir çocuğunun daha olduğunu ve 40 günlük iken öldüğünü açıkladı.

Çocuğunun boğazına süt kaçtığı için öldüğünü cenazesine kimsenin gelmediğini, kocasının çok kavgacı olduğu için de ailesi ve çevresiyle görüşmediğini aktardı. Alime Toprak, eşi Ali Toprak'ın kendisini sürekli dövdüğünü, bıçakla üzerine yürüdüğünü, öldürmeye kalktığını olay günü de serada üzerine bıçakla yürüdüğü sırada cinayeti işleyip serada donup kaldığını açıkladığına anlattı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Müge Anlı’nın Alime Toprak’ın itirafıyla ilgili açıklama yapması üzerine stüdyoda bulunan Ali Toprak’ın yakınları sinir krizleri geçirerek gözyaşlarına boğuldu.