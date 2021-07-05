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Çayıralan Belediyesi 3 memur alımı yapacak

Yozgat İli Çayıralan Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilana göre Çayıralan Belediyesi bünyesine 3 memur alımı yapılacak.

Güncellenme: 09:15, 05/07/2021
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Çayıralan Belediyesi 3 memur alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Çayıralan Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla “Zabıta Memuru” ve “Memur” alınacaktır.

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