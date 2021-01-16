Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye sahibini aramaya devam ediyor

Çılgın Sayısal Loto’nun bu akşam canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişinde altı şanslı rakamı doğru tahmin eden çıkmadı ve yaklaşık 100 milyon lira olan büyük ikramiye pazartesi günü yapılacak çekilişe kaldı. Beş bilen 8 kişi ise 55 bin 296 liranın sahibi oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

16 Ocak Çılgın Sayısal Loto‘nun çekiliş sonuçları, “43-71-73-75-86-88 Joker: 79” oldu.



ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango'nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.