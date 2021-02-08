Cinayetin ardından polisle çatışmaya girdi

Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Hatunsaray Caddesi 17460. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri sabah saatlerinde cinayete kurban giden Kamil Başaralı'nın (46) öldürülmesi olayına karıştığı iddia edilen Uğur Ç.'yi (18) il merkezinde yakalayarak gözaltına aldı.

Ekipler, olayın diğer şüphelileri olan Mustafa K. (25) ve Bahattin Y.'nin Hatunsaray yolu üzerindeki seralarda saklandığını tespit etti. Sera içindeki konteynere yapılan baskında Mustafa K. polis ekiplerine ateş açtı.

Polis ekipleri Mustafa K. ile girdiği çatışma sonrası konteyner içinde şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olay anında dağlık araziye kaçan Bahattin Y. de yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

“CİNAYET İŞLEMİŞ”

Sera çalışanı Mehmet Çeçen, silah sesini duyduğunu ve koşarak geldiğini anlatarak, “Şahıs cinayet işlemiş. Onun için buraya gelmiş, tanımıyorum kendisini. Çatışmaya ben denk gelmedim ama koştuğum sırada adamı yakalamışlardı” dedi.

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Karakurt Caddesi'nde yaşanmıştı. 42 SD 708 plakalı pikabın sürücüsü Kamil Başaralı (46) boynundan silahla vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu. Hurdacılık ve buzdolabı tamirciliği yaptığı belirtilen Kamil Başaralı'nın motosikletli bir kişi tarafından vurularak öldürüldüğü iddia edilmişti. İHA

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