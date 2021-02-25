Corona yüzünden hem evlilik hem de boşanmalar azaldı

Corona virüsü pandemisi 2020 yılında evlilik ve boşanmaları düşürdü. 2020’de evlenen çiftlerin sayısı yüzde 10.1 ve boşanan çiftlerin sayısı da yüzde 13.8 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı.

Evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılındaki 542 bin 314’ten 2020 yılında 487 bin 270 çifte geriledi ve bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı binde 5.84 olarak gerçekleşti. 2019'da 156 bin 587 çift boşanırken, 2020'de ise 135 bin 22 çift boşandı. Kaba boşanma hızı ise binde 1.62 olarak gerçekleşti.

2020 yılının Nisan ve Mayıs aylarında evliliklerde önemli bir azalma görüldü. Evlenme sayısı 2019 yılı Nisan ayında 53 bin 155 iken pandeminin etkisiyle yüzde 68,7 azalarak 2020 yılının aynı ayında 16 bin 657 oldu. Evlenme sayısı Ramazan ayının büyük bir bölümüne denk gelen 2019 yılı Mayıs ayında 30 bin 376 iken yüzde 61,6 azalarak 2020 yılının aynı ayında hem pandemi hem de Ramazan ayının etkisiyle 11 bin 666 oldu.

Boşanma sayısında da, 2020 yılının Nisan ve Mayıs aylarında pandemi dolayısıyla önemli bir azalma görüldü. Boşanma sayısı 2019 yılı Nisan ayındaki 14 bin 496’dan yüzde 96.1 azalarak 2020 yılının aynı ayında 562’ye gerilerken, 2019 yılı Mayıs ayındaki 14 bin 555’den yüzde 96.2 azalarak 2020 yılının aynı ayında 548’e geriledi.

ORTALAMA İLK EVLİLİK YAŞI YÜKSELDİ

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2020 yılında erkeklerde 27,9 iken kadınlarda 25,1 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,8 yaş olarak gerçekleşti. Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il, binde 7.14 ile Adıyaman oldu. Bu ili binde 7.13 ile Şanlıurfa, binde 7.00 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4.14 ile Gümüşhane oldu. Bu illeri 4.18 ile Tunceli, binde 4.58 ile Artvin izledi.

EN FAZLA BOŞANMA ANTALYA'DA

Kaba boşanma hızının 2020 yılında en yüksek olduğu il, binde 2.47 ile Antalya oldu. Bu ili binde 2.45 ile İzmir, binde 2.40 ile Muğla izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0.24 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0.25 ile Muş, binde 0.29 ile Şırnak izledi. Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2020 yılında 135 bin 22 çift boşanırken 124 bin 742 çocuk velayete verildi. Çocukların velayetinin 2020 yılında yüzde 75.8’i anneye, yüzde 24.2’si babaya verildi.

SURİYELİ GELİN, ALMAN DAMAT

Yabancı uyruklu kişiler ile evlenmeler incelendiğinde, yabancı gelinlerin sayısı 2020 yılında 18 bin 909 olup toplam gelinlerin yüzde 3,9’unu oluştururken yabancı damatların sayısı 3 bin 828 olup toplam damatların yüzde 0,8’ini oluşturdu. Yabancı damatlar içinde yüzde 27,6 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları yüzde 19,2 ile Suriyeli damatlar ve yüzde 5,6 ile Avusturyalı damatlar izledi. Yabancı gelinler içinde yüzde 14,8 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri yüzde 10,5 ile Azerbaycanlı gelinler ve yüzde 9,4 ile Alman gelinler izledi.

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