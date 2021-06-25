Coronayı yenen vali 3 aydır makamına girmiyor

Aylardır tüm kabul ve toplantılarını gerçekleştirdiği Erzurum Valiliği’nin bahçesinde toplanan ‘İl Pandemi Kurulu’nda konuşan Vali Memiş, vatandaşlardan en kısa sürede aşılarını yaptırmalarını istedi.

Covid-19’a karşı en güçlü silahın aşı olduğunu belirten Memiş, “Bu virüse karşı en güçlü silah aşıdır. Aşı sırası gelen vatandaşlarımız en kısa sürede aşılarını yaptırsınlar” dedi.

”BU VİRÜS BİR RUS RULETİ GİBİ”

Erzurum’un Türkiye’nin en önemli kavşaklarından biri üzerinde kurulu bir şehir olduğu için çok fazla insan sirkülasyonu yaşandığını da anlatan Memiş, şöyle konuştu:

* ‘İnsanlar hava şartlarından dolayı uzun süre kapalı ortamlarda kaldı. Bakanlıklarımızın göndermiş olduğu genelge kapsamında uygulamalarımız başından beri devam ediyor. Bu konuyu ihmal etmedik ve hiç rehavet içinde olmadık. Gerçekten bu virüs öldürücü bir virüs. Bazı insanların hayatını kaybetmesine yol açıyor.

* Gencecik insanlarımız hayatını kaybetti. Ben de yakalandım ve hiç hafif atlatmadım. Yüzde 30’luk bir grup da var ki şanslı bir grup, yani onlara da hiçbir şey yapmıyor bu virüs, onu da görüyoruz. Bu virüs bir Rus ruleti gibi, buna güvenerek maske, mesafe ve temizlikten ödün vermesin. Asla aşılarını ihmal etmesin.

Vali Memiş’in ‘Bahçe Makam’da ağırladığı son konukları ise Ardahan Valisi Hüseyin Öner ile Kars Valisi İlker Öksüz oldu.

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